Lazio, Capolei: “La Regione dia i giusti meriti ad Anci per iniziative sportelli Postamat”

Regione Lazio – “Da qualche tempo notiamo che le attività di inaugurazione dei nuovi sportelli Postamat Atm nei piccoli comuni del territorio regionale si svolgono regolarmente alla presenza di un rappresentante dell’Ufficio di scopo “Piccoli Comuni e Contratti di Fiume” della Regione Lazio, e non registrano mai la partecipazione di rappresentanti di Anci Lazio”. Così in una nota, Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio.

“Ora, – spiega il Consigliere regionale – oltre al fatto che ci risulta tuttora poco chiaro il profilo giuridico attribuito al responsabile dell’Ufficio di scopo, non capiamo perché Anci Lazio non venga mai coinvolta in occasione di queste iniziative. Per capire quali siano i motivi alla base di tali scelte abbiamo presentato un’interrogazione in Consiglio regionale.

È bene ricordare, inoltre, che l’idea di sviluppare i servizi postali nei comuni del territorio laziale al di sotto dei cinquemila abitanti, con l’obiettivo di superare i disservizi che causano pesanti disagi alla popolazione residente, nasce, nel 2018, da una proposta presentata da Anci Lazio che ha portato alla stesura di un protocollo di intesa tra la stessa Anci Lazio, Regione Lazio e Poste SpA“.

