SITUAZIONE. Una saccatura di bassa pressione presente sull’Europa centrale in lento spostamento da ovest verso est condizionerà il tempo nei prossimi giorni su parte d’Italia, innescando di tanto in tanto alcuni temporali sulle zone alpine e sulle pianure adiacenti. Non riuscirà ad estendere il suo raggio d’azione a latitudini più meridionali, tanto che al Centro-Sud Italia il tempo rimarrà più stabile nella rimanente parte della settimana. Avrà però il merito di smorzare almeno parzialmente la canicola, particolarmente intensa al Sud, costringendo l’anticiclone africano a ritirarsi verso sud. Proprio in avvio di weekend però il tempo dovrebbe subire un graduale peggioramento a partire dal Nordovest, per l’avvicinamento di un fronte di origine atlantica.

METEO GIOVEDÌ 01 LUGLIO. Saranno le Alpi centro-orientali quelle maggiormente esposte all’instabilità temporalesca, con fenomeni soprattutto dal pomeriggio su Alpi lombardo-venete e friulane, localmente di forte intensità. Sconfinamenti alle alte pianure adiacenti, specie venete e friulane. Locali fenomeni attesi inoltre sull’Appennino Tosco-Emiliano e marchigiano nel pomeriggio, in locale sconfinamento a Ferrarese e Ravennate ed in esaurimento in serata. Proseguirà il bel tempo sul resto d’Italia con cieli sereni o al più velati al Sud e sulle isole maggiori. Temperature in lieve aumento al Nord, in calo al Sud ma con caldo ancora intenso e punte di 38°C su Materano e Sicilia interna.

GIOVEDI’: alta pressione ancora presente sulle regioni centrali tirreniche, a garanzia di tempo in prevalenza soleggiato; tuttavia un leggero indebolimento dei geopotenziali sul Centro-Nord della Penisola, favorirà la presenza di maggiore nuvolosità su medio-alta Toscana, con possibilità di locale instabilità lungo l’Appennino. Schiarite che avanzeranno anche qui entro tardo pomeriggio. Qualche nube sparsa presente anche sull’Umbria centro-settentrionale, mentre sul Lazio la giornata risulterà maggiormente soleggiata. Possibili nubi basse al mattino presenti sulla medio-alta Toscana interna e costiera , nonché localmente sull’alto Lazio. Clima caldo, ma attenuato; massime in genere comprese tra i 27-30°C delle coste e 30-33°C dell’entroterra. Venti a tratti moderati, disposti dai quadranti occidentali. Mare sino a mosso o localmente molto mosso.

Alta pressione ben salda sulle regioni centrali tirreniche, a garanzia di tempo stabile e con sole prevalente, salvo il transito di velature o nubi stratificate. Clima caldo un po’ attenuato da metà settimana, specie sulla Toscana, con temperature massime che in generale si assesteranno tra 30-33°C , e picchi locali di 33-35°C soltanto sulle aree interne e nei fondovalle umbro-laziali. Qualche nube in più su medio-alta Toscana giovedì, con possibili locali spunti piovosi non esclusi sulle aree appenniniche.

