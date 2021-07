Raccolta differenziata, Legambiente “premia” il X Municipio: è il secondo più virtuoso di Roma

Ostia – Nella mattinata di oggi, 1 luglio, a Capocotta, presso la spiaggia libera davanti al chiosco “Mediterranea” è partita “RiciclaEstate”, la nuova campagna di Legambiente con il contributo di Conai e il patrocinio della Regione Lazio.

L’iniziativa vedrà Legambiente Lazio e i circoli del litorale arrivare in ciascuno dei 24 comuni costieri con attività ludico-educative, laboratori e materiali didattici in tutte le spiagge, per sensibilizzare piccoli e grandi bagnanti sull’importanza del riciclo e della buona raccolta differenziata. Durante ciascuna tappa saranno presentati i 24 “Rapporti rifiuti e raccolta differenziata”, uno per ogni comune: e questa mattina, oltre alla campagna, è stato presentato quello sul Municipio X di Roma.

“Oggi inauguriamo ‘RiciclaEstate Lazio’ nella sua prima edizione, e lo abbiamo voluto fare proprio qui a Capocotta, la porzione più pregiata del litorale di Roma – ha spiegato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio -, perché è da qui che vogliamo partire nel racconto delle buone pratiche da promuovere durante la stagione balneare in spiaggia”.

“Siamo dentro la Riserva Statale del Litorale Romano e a largo vediamo la straordinaria Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno: all’enorme forza di questa straordinaria natura vogliamo che si affianchino comportamenti responsabili, politiche giuste e un’economia circolare concreta che dia grande slancio al riciclo dei materiali, alla green economy e alla tutela del territorio. Da oggi e per oltre due mesi saremo poi lungo tutta la costa, con Conai che ci ha dato la possibilità di dar vita a questa campagna e il patrocinio della Regione, incontrando le amministrazioni, i bagnanti, i balneari, gli attori della blue economy, allo scopo di rafforzare la sostenibilità delle scelte di tutela della costa e di aumento dei comportamenti ecosostenibili”.

“La presenza a ‘RiciclaEstate’ è ormai una tradizione per Conai, da molti anni impegnato nel supportare le aree del centro-sud e del sensibilizzarle alla necessità di una raccolta differenziata ben fatta”, aggiunge Fabio Costarella, responsabile dei Progetti territoriali speciali di Conai. “E’ il cittadino a fare il primo passo del circolo virtuoso del riciclo, con una raccolta differenziata di qualità: un impegno che richiede continuità e che – non ci stanchiamo di ripetere – non va dimenticato durante i periodi di vacanza. Molti Comuni del Mezzogiorno raggiungono ormai risultati di raccolta paragonabili a quelli del nord del Paese: siamo sicuri che ‘RiciclaEstate’ contribuirà a mantenere alti i loro standard qualitativi, e a migliorare quelli delle realtà che si stanno impegnando per migliorare le loro performance”.

Il rapporto sul Municipio X

Secondo il rapporto sul Municipio X, questo ha raggiunto il 64,5% di raccolta differenziata, dato molto superiore al 45% romano. Questo dato fa del Decimo il secondo Municipio in percentuale di raccolta differenziata, conseguenza di un’ampia estensione del modello di raccolta porta a porta, che ha raggiunto il 70% dei suoi cittadini: anche questo dato è ben superiore rispetto alla media romana del 32%.

Sia l’estensione del porta a porta che la percentuale di raccolta differenziata fanno del Municipio costiero uno tra quelli con numeri migliori, anche se ormai la crescita per entrambi i parametri ha subito una brusca frenata da tre anni. “I numeri che emergono per il Municipio X – sottolinea Scacchi – raccontano in maniera inequivocabile quanto sia imprescindibile il porta a porta per raggiungere obiettivi alti nel riciclo dei materiali e, nonostante da un po’ di anni qui ci si sia fermati con l’estensione del modello porta a porta che deve arrivare a tutti, è chiarissimo che quando abbiamo visto nel tempo fare scelte virtuose, i risultati sono poi arrivati, anche nel disastro della gestione dei rifiuti romani”.

