Regione Lazio, Righini (FdI): “Sul Collegato al Bilancio 2021 la Maggioranza è disunita”

Regione Lazio – “Il Collegato al Bilancio 2021 in discussione in Commissione Regionale è un segnale chiaro di forti divergenze nella maggioranza che sostiene Zingaretti Pd –M5Stelle”. Così in un comunicato Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fdi.

“E’ strano, infatti, – spiega il Consigliere regionale – che di fronte ad un provvedimento della Giunta del Lazio, siano gli stessi consiglieri che l’appoggiano a presentare ben 150 emendamenti (per la maggior parte articoli aggiuntivi sulle materie più disparate) dei 400 depositati. A questo punto, vista la tale mole di articoli da leggere prodotta dalla Maggioranza, il limite di ventiquattro ore per la presentazione dei sub emendamenti deve essere necessariamente spostato per darci modo di leggere le carte”.

