Sperlonga2021, è Marco Toscano il primo sfidante di Vincenzo Viola

Sperlonga – “Per Sperlonga, per tutti”. E’ con questo slogan che è arrivata l’ufficialità: Marco Toscano sarà il candidato sindaco di “Sperlonga cambia”, del M5s Sperlonga e de “La Sperlonga che vogliamo”, oltre che primo sfidante di Vincenzo Viola. Non che ci fossero dubbi, oramai, il suo nome era nell’aria da tempo…

Ecco chi è Marco Toscano

Ma chi è Marco Toscano? Classe “84, già candidato sindaco alle scorse elezioni del 2016, Toscano è il leader del gruppo consiliare d’opposizione “Sperlonga cambia”.

Toscano è il volto che raccoglie l’eredità dell’esperienza della Sperlonga Cambia, la lista civica che 5 anni fa raccolse il 42% dei consensi e che ora allarga i suoi orizzonti nell’ottica di una coalizione. “L’ambizione del nostro gruppo – spiegano – è di scrivere una pagina nuova per il futuro di Sperlonga, in totale discontinuità con le amministrazioni passate.”

“Sento – ha spiegato Toscano al momento dell’annuncio della sua candidatura – la grande responsabilità di guidare una coalizione che si presenta ai cittadini con un impegno preciso: dare al nostro paese un’amministrazione seria e competente, in grado di affrontare con capacità e coraggio i problemi del presente e le sfide del futuro. Sperlonga ha bisogno di guardare avanti e di cogliere le opportunità che si presentano, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini.”

La coalizione in nome del futuro di Sperlonga

Una coalizione (tendente a sinistra) quella che ha proposto la candidatura di Toscano, quindi, nata in nome del futuro di Sperlonga. Un futuro che gli esponenti hanno già ben chiaro in mente e che provano già a spiegare agli elettori, chiarendo: “Il nostro paese – sottolinea infatti Toscano – merita un impegno sincero, deciso e disinteressato per il bene comune. La via maestra da seguire è la coerenza, personale e politica. Le direttrici del nostro impegno sono la trasparenza dell’attività amministrativa, il riconoscimento dei diritti dei cittadini, senza distinzioni di nessun tipo, e la volontà di avvicinare la politica ai cittadini e alla comunità. Servire la politica e non servirsi della politica, lontani da vendette, personalismi e desideri di visibilità.”

Il futuro parte dai temi: dalle politiche contro lo spopolamento allo sviluppo del turismo

Una volta individuata la discriminante che distingue la coalizione dagli avversari già scesi e che, presumibilmente, scenderanno in campo, il candidato sindaco Toscano chiarisce un passo fondamentale: il futuro di Sperlonga nasce dai temi e da come questi vengono affrontati e attuati.

Ma quali saranno i temi della sua coalizione in campagna elettorale? “Sviluppo, crescita e partecipazione. Queste – sottolinea – saranno le parole d’ordine del nostro programma elettorale e che detteranno l’agenda politica dei prossimi anni.”

E ancora: “Per quanto riguarda i temi nello specifico, il primo obiettivo che ci poniamo è quello di contrastare il fenomeno dello spopolamento. Sperlonga deve tornare a essere una comunità viva e attiva per dodici mesi l’anno. Con una nuova strategia di sviluppo, che coniughi efficaci politiche abitative per giovani e famiglie con una più efficaci progetti di destagionalizzazione, puntiamo a creare i presupposti per aumentare il numero dei residenti e migliorare la qualità dei servizi. Tutto questo non può prescindere dalla valorizzazione delle ricchezze del nostro paese, puntando con convinzione sui pilastri della nostra economia: turismo, cultura e agricoltura.”

Partendo da queste consapevolezze, Toscano sottolinea: “Il turismo balneare e le eccellenze agro-alimentari, la cultura e l’enorme potenziale rappresentato dal museo archeologico, saranno le punte di diamante di un’economia nuova e integrata. Solo se questi settori inizieranno a dialogare tra loro si potrà creare una solida economia di crescita e sviluppo. Siamo convinti che l’integrazione di questi elementi rappresenti la chiave di volta di uno sviluppo sano, forte, equo e sostenibile”.

E ancora, in tempi di pandemia, Toscano sottolinea anche come il Covid, il lockdown e tutto quello che Sperlonga ha vissuto nell’ultimo anno e mezzo abbia indelebilmente segnato le anime del Borgo: “Da noi la pandemia ha colpito un paese che negli ultimi 5 anni è stato fermo, bloccato da una maggioranza consiliare che ha dato prova tangibile di incapacità e di inadeguatezza. Dalla gestione dei rifiuti alla mobilità, passando per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dal sostegno alle categorie produttive agli aiuti alle famiglie e alle tante questioni ancora ignorate, come le politiche giovanili o la politica per la casa, sono tanti i problemi irrisolti che meritano finalmente una risposta. Il periodo storico che stiamo attraversando, insieme ai fondi europei in arrivo per i comuni, richiedono un’amministrazione efficiente e una classe di governo competente e responsabile.”

Toscano: “Il nostro Comune non può più essere una fortezza”

Forte della sua esperienza da consigliere d’opposizione, Toscano sottolinea anche come, in questi anni, il lavoro del suo gruppo abbiamo dimostrato le falle dell’amministrazione anche solo sul piano di approccio alla politica: “Il lavoro svolto negli ultimi cinque anni dai banchi dell’opposizione e dalle forze politiche e civiche che compongono la nostra coalizione, hanno consentito ai cittadini di avvicinarsi alla politica e di entrare in quella che doveva essere una “casa di vetro”, ma che si è rivelata una fortezza, chiusa e distante dalla comunità. Una realtà, questa, che noi ci proponiamo di interrompere. Il nostro Comune non può più essere una fortezza.

Fortunatamente, oggi c’è la piena consapevolezza da parte di tutti dei problemi che interessano il nostro paese e che impediscono ogni possibilità di crescita e di sviluppo. Si avverte la voglia di dare inizio a una fase nuova per la nostra comunità, che passi attraverso un cambiamento netto e totale del metodo politico adottato sinora, intervenendo su scelte sbagliate che hanno causato disastri e allontanato le istituzioni politiche dai cittadini, primi tra tutti i ragazzi e le giovani generazioni.”

“Per Sperlonga, per tutti”, Toscano ancora a caccia di alleati

Una coalizione a tre punte – Sperlonga, cambia, M5s e La Sperlonga che vogliamo – ma che, come sottolinea lo slogan della campagna elettorale è aperta a tutti coloro che condividono l’amore per il Borgo e la consapevolezza della necessità di un deciso cambio di passo nella gestione della cosa pubblica.

Toscano, infatti, ammette candidamente di essere ancora a caccia di alleati: “Siamo al lavoro per allargare la coalizione. Un fronte largo, in cui tutti condividano un programma e un’idea di governo basata sulla correttezza, sulla trasparenza e sul rispetto reciproco.

Questi valori saranno il cuore di un vero cambiamento e rappresenteranno la garanzia di una coalizione forte, capace e competente, che saprà guidare questo cambiamento e governare Sperlonga.

“Questa – conclude il candidato sindaco Marco Toscano – è l’occasione per cambiare il futuro di Sperlonga. Ci aspetta una sfida dura e affascinante. L’impegno di ogni singolo cittadino che come noi abbia a cuore il nostro paese sarà fondamentale per voltare pagina e per costruire un futuro diverso e migliore. Per Sperlonga. Per tutti.”

“Cinque anni fa – spiega Carla Di Girolamo -, scelsi di sostenere Marco Toscano perché credevo in lui. Nel nostro progetto, nel progetto della nostra lista civica, vedevo i valori, la passione, l’autenticità e la determinazione che mi avevano spinta a lanciarmi in politica per la prima volta.

Oggi, dopo un percorso durato più di cinque anni e che sta per chiudersi, sono pronta a rinnovare quella scelta, con ancora più coraggio e convinzione.

L’impegno di oggi è lo stesso di sempre: rendere Sperlonga un paese più simile a come lo sogniamo, dove le voci siano ascoltate e i diritti siano difesi, dove la nostra comunità possa trovare finalmente le occasioni e lo spazio per crescere, per svilupparsi e per migliorarsi. Un paese, una comunità, liberi, vivi e pronti a cogliere le sfide del futuro.

Questo impegno, oggi, può contare su una maggiore esperienza, su una maggiore maturità e anche su nuove persone. Insieme ai giovani de La Sperlonga che Vogliamo, ai rappresentanti locali del Movimento Cinque Stelle e alle tante persone che in questi anni hanno riposto fiducia in noi e ci hanno sostenuto – conclude la Di Girolamo -, si potrà scrivere una pagina nuova per il futuro di Sperlonga.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sperlonga