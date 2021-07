Trasporto pubblico, i Comitati dei Pendolari in protesta sotto la Regione Lazio

Regione Lazio – “Rifondazione Comunista Lazio sostiene i Comitati dei Pendolari che oggi, giovedì 1 luglio, saranno in presidio sotto la Regione Lazio per un trasporto pubblico efficiente“. Lo dichiara in una nota Maurizio Fabbri, segretario regionale Lazio Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

“Da anni – spiega il Segretario regionale – i comitati sono impegnati nel denunciare e contrastare lo sfascio del servizio delle ferrovie ex-concesse, nel totale disinteresse del gestore Atac e della Regione Lazio. Sino ad oggi la Regione ha fatto una serie di annunci a cui non è mai seguito nessun fatto concreto, dopo otto anni di amministrazione del presidente della Regione Zingaretti l’unico risultato, sul fronte del trasporto pubblico delle ferrovie, è il rischio collasso del servizio per mancanza di investimenti“.

“La lotta che i Comitati dei Pendolari stanno portando avanti – conclude Fabbri – è sacrosanta, è ora che vi sia uno stanziamento economico che garantisca celermente investimenti e manutenzioni in grado di assicurare un servizio dignitoso, efficace ed efficiente”.

(Il Faro online)