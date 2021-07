“Una vita da bipolare”, Paola Gentili presenta la sua nuova autobiografia

Lo scaffale dei libri – Dal 25 maggio 2021 è disponibile “Una vita da bipolare” di Paola Gentili Edito dalla casa editrice PAV edizioni con sede a Pomezia Roma. Il libro sarà presentato alla Biblioteca Pallotta di Fregene il 9 luglio alle 18:30, relatore del evento Gianni Maritati (giornalista e scrittore italiano, vic caporedattore nella Redazione cultura e spettacolo della Rai al TG1

Il libro è inserito nella collana “Storia di vita” e può essere acquistato online sul sito dell’editore e su tutte le tradizionali piattaforme d’acquisto. Ordinabile in tutte le librerie italiane ed è destinato a tutti i lettori dai 18 ai 99 anni. Una vita da bipolare è un testo autobiografico e non potrebbe essere altrimenti vista l’intensità di ogni passaggio e le emozioni a cui sa condurre i lettori.

L’autrice racconta la propria vita, anzi, l’ha ricostruita attraverso la memoria che appare e scompare, passo dopo passo, per poterla narrare e anche ripercorrere per se stessa. Entriamo in un mondo che si presenta all’apparenza normale, Paola Gentili ci mostra la sua infanzia intrisa di un disperato, quanto incompreso, bisogno di amore e di attenzione, una delle cause che hanno alimentato la sindrome bipolare.

La trama

Ma la patologia non viene riconosciuta. Paola vive, com’è tipico della bipolarità, fasi alterne. Attraversa periodi di euforia in cui è capace di avviare attività professionali e farle prosperare, si sente bella, desiderabile e si lascia corteggiare; a questi momenti seguono

poi giorni e mesi di buio profondo, di depressione, incapacità di reagire, desiderio di non esistere. Le terapie non danno esiti. Anche il matrimonio, a parte il dono di una meravigliosa figlia, non le concede quello che sembrava promettere. Conosce la realtà della clinica psichiatrica, il dolore fisico in seguito a un brutto incidente automobilistico, il calvario della riabilitazione e la solitudine allietata dalla

presenza degli amati gatti.

Poi le cose cambiano. Paola incontra un medico – ascoltato per caso in tv – che comprenderà la sua patologia e le prescriverà la cura adatta. Non è stato facile ma oggi Paola sta bene. La sua vita è diversa. Il messaggio – la ragione di questo libro – che l’autrice vuole divulgare è per

tutte quelle persone che soffrono di questa patologia senza saperlo. Ed è davvero urgente comunicare che una via esiste, che si può tornare a vivere, con le giuste attenzioni, un’esistenza “normale” e serena.