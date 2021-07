Fiumicino – “Atto vile e intimidatorio che ha superato ogni limite contro il centro anziani Catalani di Fiumicino: nella notte di mercoledì è stata danneggiata la targa in marmo posta all’ingresso dell’omonimo centro anziani intitolato a Giuseppe Catalani, Consigliere Circoscrizionale” Lo afferma il presidente della Commissione sociale Armando Fortini.

“Questo ignobile atto – aggiunge – da parte di incivili che hanno sfregiato la targa in marmo che per 40 anni ha capeggiato nel Centro Anziani Catalani, offende gli anziani del nostro territorio, che hanno sempre messo a disposizione della comunità i locali e le strutture che gestiscono”.

Foto 2 di 2



Continua ormai da diverso tempo – prosegue – un accanimento da parte di ignoti nel depositare sacchi di immondizia davanti all’entrata del Centro Anziani e che puntualmente rimuove il Comune. Questa situazione non può essere tollerata, chiederò al Comandante dei Vigili Urbani di intensificare i controlli ed attivare tutte le misure necessarie per individuare questi vandali. Inoltre, in accordo con il Presidente del Centro Anziani Catalani, chiederò di poter ospitare una seduta della Commissione Sociale per un segnale forte della presenza dell’amministrazione. Tale iniziativa sarà estesa anche agli altri Centri Anziani del territorio ed invito fin da ora alla partecipazione a tutti i colleghi Consiglieri”.

“Ringrazio – conclude – l’Assessora Alessandra Colonna, che venerdì incontrerà il Presidente ed il Direttivo del Centro Anziani Catalani per verificare lo stato della struttura e la ripresa delle attività dopo la questo periodo di chiusura, incontri che l’Assessora ha programmato già in alcuni Centri Anziani del territorio e che entro la prossima settimana completerà”.