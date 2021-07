Anzio, da sabato 3 luglio accesso contingentato alla Spiaggia di Nerone

Anzio – “Con l’istituzione di oltre trecento postazioni numerate, che potranno ospitare fino a circa 2.000 bagnanti, di quattro postazioni di salvamento e con l’importante conferma del servizio di vigilanza in spiaggia, nei tratti di arenile a nord ed a sud della Villa Imperiale, abbiamo preservato un’area di pregio della nostra Città, tanto cara all’Imperatore Nerone ed agli amanti del mare che scelgono Anzio, l’ unica Bandiera Blu e Bandiera Verde 2021 del litorale romano. In tutte le spiagge a libera fruizione è stato avviato il servizio di pulizia degli arenili, unitamente all’implementazione della raccolta differenziata”.

Lo comunica il Consigliere Comunale, Massimiliano Marigliani, delegato dal Sindaco, Candido De Angelis, a seguire da vicino le politiche del demanio della Città di Anzio. Da questa mattina, nell’ambito del progetto “Arco Muto covid free 2021”, è presente sul posto il personale addetto ad illustrare ai bagnanti il corretto utilizzo della web app e le corrette modalità per la prenotazione della postazione, evidenziata in spiaggia dai segnaposto numerati in pvc (fino a quattro persone ogni postazione, max sei se nuclei conviventi).

Tramite la web app sarà possibile verificare il numero delle postazioni disponibili, con la possibilità di prenotare indicando l’orario di arrivo, il numero delle persone per postazione ed i relativi codici fiscali. Si potrà accedere alla spiaggia selezionata, entro un’ora dall’orario indicato nella prenotazione, scansionando il QR Code sul cartello posizionato presso i due accessi alle spiagge. Oltre tale termine la prenotazione sarà automaticamente cancellata e la postazione sarà disponibile per altre persone, che ne faranno richiesta tramite la stessa web app.

Link web app per l’accesso alle rinomate spiagge neroniane Arco Muto nord ed Arco Muto sud: www.anzio.digitcom-informatica.com .

