Calicchio: “Alle medie dell’Ic Colombo proposta la sezione nautica”

Fiumicino – “E’ stata presentata ai genitori dei futuri alunni della classe prima media, dell’I.C. Cristoforo Colombo di Fiumicino, la nuova opportunità formativa, costituita dalla sezione di scienza e cultura del mare, dedicata allo sviluppo di una cultura della navigazione e alla sostenibilità ambientale”. Lo afferma l’Assessore alla Scuola, Paolo Calicchio.

“L’idea della sezione nautica – prosegue – da me sostenuta, è nata nel corso di uno degli eventi promossi dal Circolo Velico Fiumicino, il quale si è dimostrato subito disponibile nell’accogliere e coordinare il percorso didattico, che si snoderà nel triennio della scuola secondaria di primo grado, presso la sede di Via dell’Ippocampo.

La sezione costituisce un’opportunità unica per i nostri ragazzi che, attraverso approfondimenti teorico-pratici di navigazione, storia della marineria, meteorologia, tecniche di navigazione e tecnologia nautica, potranno venire a conoscenza di tematiche aventi fondamentale importanza per un territorio come il nostro, caratterizzato dalla presenza del mare nei suoi 24 km di costa”.

“Ai ragazzi – aggiunge – sarà anche offerta la possibilità di visitare i nostri cantieri nautici, le velerie storiche del territorio e ammirare da vicino il rimorchiatore a vapore Pietro Micca, ormeggiato presso le nostre coste. Gli stessi alunni avranno la possibilità di esercitarsi, uscendo direttamente in mare su barche a vela, vivendo in prima persona il mondo marino e la sua sconfinata ricchezza ambientale. Vi saranno, infatti, anche approfondimenti di ecologia, rispetto e tutela ambientale e difesa dell’ecosistema”.

“Ringrazio la preside dell’I.C. Cristoforo Colombo, Letizia Fissi, che da subito, insieme con il collegio docenti e di istituto, si è prodigata per la promozione di tale percorso di studio e la Capitaneria di Porto che collaborerà nella didattica, proponendo uscite in mare e la visita alla centrale operativa di Viale Traiano, oltre che lezioni specifiche sulla sicurezza in mare.

Ci auguriamo – conclude Calicchio – che le ragazze e i ragazzi che aderiranno all’offerta formativa dedicata alla nautica possano intraprendere un percorso di studi che dalle medie li accompagni all’università, divenendo, magari, futuri biologi marini o ingegneri del mare. L’Assessorato alla Scuola oltre che patrocinare l’intera iniziativa, sosterrà gli aspetti finanziari e burocratici, come i trasporti presso le varie strutture esterne, dal Circolo Velico alle visite presso i Porti Imperiali di Claudio e Traiano e ai diversi cantieri navali”.

