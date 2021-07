Disservizi idrici a Minturno, Moni (Lega): “Che fine ha fatto l’incontro con Aqualatina?”

Minturno – Il Consigliere comunale e candidato a Sindaco della Lega, Massimo Moni, durante lo scorso Consiglio comunale è intervenuto per sottolineare come “nonostante più volte richiesto, ricevendo rassicurazioni dal Sindaco Stefanelli circa la convocazione di un Consiglio comunale con i vertici di Acqualatina spa in modo da esporre ed evidenziare le frequenti problematiche ed inefficienze del servizio sofferte dai nostri concittadini, a distanza di mesi, nulla è stato programmato a dimostrazione di come l’attuale amministrazione preferisca evitare qualsiasi tipo di confronto e dialogo. Una reticenza che trova conferma dal recente aumento delle tariffe di Acqualatina approvato anche dal nostro Sindaco, ma di cui, privi di delucidazioni circa le ragioni di tale scelta, siamo venuti a conoscenza solo tramite i giornali.

Alla luce dei risultati delle analisi condotte da Legambiente – ha proseguito Moni -, ritengo sia doveroso investire gli organi preposti per avere una certificata ed attenta valutazione complessiva della situazione in modo da cercare di tutelare al meglio da ogni rischio i nostri cittadini.

Notizie allarmanti come quelle dei giorni scorsi non devono essere utilizzate per attaccare il conseguimento della Bandiera Blu in quanto risultati che possono migliorare l’immagine del nostro comune devono essere difesi indipendentemente dalle parti politiche prese, ma servono per rendere tutti noi consapevoli dell’esistenza di tali problematiche e cercare di lavorare per risolverle, è necessario infatti – conclude il candidato a sindaco della Lega – presentare in concreto servizi all’altezza dei risultati formali raggiunti”.

