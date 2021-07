Estate 2021, a Ladispoli torna l’isola pedonale nel weekend

Ladispoli – Da questa sera a Ladispoli torna l’isola pedonale nei fine settimana nelle ore serali.

Tutti i venerdì e sabato di luglio e agosto a partire dalle ore 20:00 fino alle ore 24:00 sono istituite le aree pedonali in viale Italia, piazza Marescotti e in via Regina Margherita (tratto piazza della Vittoria-via Lazio).

“Da oggi – ha commentato l’assessore alla Cultura, Marco Milani – riprende la consuetudine dell’isola pedonale su viale Italia. Quest’anno i residenti e i turisti potranno unire passeggiata, shopping e spettacoli un po’ ovunque per la città. Ladispoli offre tanto, da piazza Rossellini al Villaggio nei giardini, dalla Grottaccia ai lungomare, dal Vannini con la musica classica al Centro Arte e Cultura con la mostra pittorica. Buona estate!”.

