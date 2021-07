Estate 2021, il benvenuto del sindaco di Minturno ai turisti in “una città che si rinnova”

Minturno – Il sindaco Gerardo Stefanelli ha voluto rivolgere un saluto e un ringraziamento ai turisti, agli ospiti e ai cittadini che trascorrono le vacanze a Minturno. Un benvenuto nel quale Stefanelli sottolinea i cambiamenti positivi che si registrano nella sua cittadina, annunciando una serie di iniziative per la stagione estiva. Di seguito la lettera del primo cittadino:

“Grazie! Il mio ringraziamento va a tutti voi che avete deciso di trascorrere le vostre vacanze estive nella nostra città ed essere per qualche giorno o settimana una nostra o un nostro concittadino.

Noi tutti vogliamo accogliervi al meglio, a partire dalle strutture ricettive e dalle attività commerciali che, pur in un periodo reso particolarmente complesso dalla pandemia, hanno dato il loro meglio rinnovando la loro offerta di servizi.

Un rinnovamento partito dalla stessa amministrazione comunale, che ha progettato un nuovo sviluppo all’insegna dell’entusiasmo, della bellezza, della sostenibilità e del desiderio di tornare a vivere insieme. Proprio per questo motivo troverete una città cambiata sotto molti punti di vista e che continua a cambiare senza sosta. A tal proposito, ci scuserete se in alcuni punti della città sono ancora presenti dei lavori in corso, ma ogni cantiere corrisponde a un nuovo servizio per rendere più sicura, completa e piacevole la vita dei turisti e degli abitanti del nostro territorio.

Mi sembrava d’obbligo dare il via alla stagione estiva con questo ringraziamento.

Dovremmo dire più spesso grazie e la gratitudine dovrebbe diventare un’abitudine, nella vita reale e sui social. Dovremmo praticarla, per sentirci meglio, con noi stessi e gli altri. Soprattutto in questo momento, in cui con l’estate possiamo tornare a vivere all’aperto con una maggiore serenità, seppur senza mai abbassare la guardia.

D’altronde, come potremmo non essere grati di poter finalmente godere appieno di una nuova estate, del mare, della natura, delle passeggiate serali per un gelato o per bere una cosa tra amici, degli spettacoli e dello sport all’aria aperta. Come potremmo non essere grati di vedere la nostra città tra le mete turistiche più richieste del litorale laziale.

La nostra stagione estiva sarà ricca di eventi e iniziative.

Troverete tutte le informazioni su viviminturnoscauri.it e all’Info Point dell’Arena Mallozzi sul Lungomare di Scauri.

Vi auguro di trascorrere le vacanze che avete desiderato da tempo, tra relax, sano divertimento, piacevoli scoperte e tanta gioia”.

