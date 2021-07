Euro 2020. Italia-Belgio, i precedenti illustri: quando Giaccherini e Pellé misero ko i diavoli rossi

Londra – Italia e Belgio si affrontano nel secondo quarto di finale di Euro 2020 per un posto nella storia degli Europei. Con entrambe le squadre vittoriose nelle ultime 14 partite dei Campionati Europei Uefa (qualificazioni comprese), chi vincerà la sfida alla Football Arena Munich stabilirà un nuovo record nella competizione dato che attualmente il record è condiviso con la Germania.

Mentre l’Italia ha vinto 14 dei 22 precedenti contro il Belgio, comprese le partite delle fasi a gironi di Euro 2000 e 2016, i belgi hanno vinto l’unico precedente Europeo nei quarti di finale, ovvero nel 1972 quando sono arrivati al terzo posto.

Entrambe hanno vinto il proprio girone di Euro 2020 a punteggio pieno. Dopo il primo posto nel Gruppo A, l’Italia agli ottavi ha sofferto ma alla fine ha battuto l’Austria 2-1 ai supplementari (il 26 giugno a Wembley). Il Belgio invece dopo aver vinto il Gruppo B ha eliminato i campioni in carica del Portogallo vincendo 1-0 a Siviglia il giorno successivo. Le due squadre sono uscite ai quarti di finale a Euro 2016. La vincente di questa sfida affronterà una tra Svizzera e Spagna in semifinale il 6 luglio a Wembley.

I precedenti

Il bilancio del Belgio in 22 precedenti contro l’Italia è 4 vittorie, 4 pareggi e 15 sconfitte; in gare ufficiali invece è di una vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima partita tra le due squadre è stata nella fase a gironi di Euro 2016, quando le reti di Emanuele Giaccherini (32′) e Graziano Pellè (90’+3′) hanno regalato la vittoria per 2-0 all’Italia di Antonio Conte nella prima giornata ai danni del Belgio di Marc Wilmots nella cornice di Lione. Grazie anche a questo risultato, gli Azzurri sono arrivati primi nel Gruppo E con sei punti come il Belgio passato però come secondo. Dieci giocatori di questo Belgio hanno giocato quell’incontro mentre appena tre dell’Italia sono presenti a Euro 2020.

Quello è stato il terzo incontro in una fase finale degli Europei dopo uno 0-0 del 1980 a Torino che ha permesso al Belgio di qualificarsi in finale a spese dei padroni di casa, e una vittoria per 2-0 dell’Italia a Bruxelles con le reti di Francesco Totti e Stefano Fiore nella fase a gironi di Euro 2000 che ha contribuito all’eliminazione della nazione co-organizzatrice.

L’ultima amichevole – la prima da maggio 2008 – si è giocata a novembre 2015, quando il Belgio ha vinto 3-1 in rimonta contro l’Italia a Bruxelles. Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne e Michy Batshuayi sono andati in gol per i padroni di casa dopo la rete iniziale di Antonio Candreva. L’unica vittoria in partite ufficiali del Belgio contro l’Italia è stata nei quarti di finale dei Campionati Europei Uefa del 1972. In quell’occasione i belgi hanno vinto 2-1 a Bruxelles dopo un pareggio a reti bianche a Milano, eliminando i campioni in carica.

Curiosità

I due allenatori, Martínez e Mancini, erano rispettivamente gli allenatori di Wigan Athletic e Manchester City nella finale di FA Cup del 2013 vinto dal Wigan per 1-0 (unico importante trofeo del club); Mancini ha lasciato il City due giorni dopo.

Romelu Lukaku ha vinto il campionato italiano 2020/21 con l’Inter, segnando 24 gol. Lukaku ha firmato col club di Milano nel 2019; Nicolò Barella e Alessandro Bastoni sono suoi compagni di squadra. Lukaku ha affrontato il rossonero Gianluigi Donnarumma in quattro derby di Milano – segnando in ogni partita.

Dries Mertens è passato al Napoli nel 2013 e adesso è il miglior marcatore di sempre del club con 135 gol. Tra i compagni di squadra al Napoli ci sono Lorenzo Insigne (2013–), Giovanni Di Lorenzo (2019–) e Alex Meret (2018–). Mertens ha segnato tre gol in Serie A a Donnarumma dell’AC Milan.

Hanno giocato in Italia:

Thomas Vermaelen (Roma 2016/17).

Dennis Praet (Sampdoria 2016–19)

Timothy Castagne (Atalanta 2017–20)

Un gol di Ciro Immobile ha aiutato la Lazio a vincere in casa 3-1 contro il Borussia Dortmund di Thomas Meunier e Axel Witsel nella fase a gironi di UEFA Champions League, il 20 ottobre 2021. L’attaccante italiano ha anche segnato un rigore nell’1-1 di Dortmund con Thorgan Hazard partito titolare e Witsel entrato dalla panchina.

Hanno giocato insieme:

Thomas Meunier e Marco Verratti (Paris Saint Germain 2016–20)

Thomas Vermaelen & Emerson (Roma 2016/17)

Timothy Castagne e Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante (Atalanta 2017/18)

Timothy Castagne e Rafael Tolói (Atalanta 2017–20)

Eden Hazard ed Emerson (Chelsea 2018–19)

Eden Hazard e Jorginho (Chelsea 2018/19)

Dries Mertens e Jorginho (Napoli 2014–18)

Il Chelsea di Jorginho ha battuto il Manchester City di Kevin De Bruyne per 1-0 nella finale di Champions League a Oporto. De Bruyne ha segnato il primo dei quattro gol del City in semifinale contro il Paris Saint-Germain di Marco Verratti e Alessandro Florenzi. Youri Tielemans ha segnato il gol della vittoria del Leicester City nella finale di FA Cup del 2021 contro il Chelsea di Jorginho (1-0). Anche Castagne è sceso in campo col Leicester, mentre Praet è rimasto in panchina – così come Emerson del Chelsea.

Bilancio ai rigori

Il bilancio del Belgio ai rigori in gare ufficiali è di una vittoria e zero sconfitte: 5-4 contro la Spagna, quarti di finale Coppa del Mondo Fifa 1986

Il bilancio dell’Italia ai rigori è di 4 vittorie e 7 sconfitte

8-9 contro Cecoslovacchia, finale terzo posto Campionati Europei Uefa 1980

3-4 contro Argentina, semifinale Coppa del Mondo Fifa 1990

2-3 contro Brasile, finale Coppa del Mondo Fifa 1994

3-4 contro Francia, quarti di finale Coppa del Mondo Fifa 1998

3-1 contro Olanda, semifinale Euro 2000

5-3 contro France, finale Coppa del Mondo Fifa 2006

2-4 contro Spagna, quarti di finale Euro 2008

4-2 contro Inghilterra, quarti di finale Euro 2012 6-7 contro Spagna, semifinale FIFA Confederations Cup 2013

3-2 contro Uruguay, finale terzo posto Fifa Confederations Cup 2013

5-6 contro Germania, quarti di finale Euro 2016.

L’Italia è arrivata ai rigori nelle ultime tre fasi finali dell’Europeo. (fonte Uefa Euro 2020 official website)