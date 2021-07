Fiumicino, la scuola Grassi ricorda la maestra Mariolina

Fiumicino – Un concorso sull’alimentazione: è questo il modo con cui la scuola G.B. Grassi ha voluto ricordare la maestra Mariolina Del Fuzzi, che per oltre vent’anni è stata responsabile presso l’istituto del progetto “Comunicazione e educazione alimentare”.

Quest’anno il tema del concorso è stato “La nostra dispensa, sana giusta, locale e legale” e ha coniugato i temi della sana cucina con quelli della legalità.

A partecipare gli alunni dell’infanzia, della primaria e gli studenti della secondaria che hanno presentato disegni, cartelloni, poesie e video multimediali che hanno approfondito il tema dell’alimentazione in tutte le sue sfaccettature.

I migliori 5 lavori sono stati premiati grazie alla generosità della famiglia della maestra recentemente scomparsa.

L’educazione alimentare, che ha sempre costituito un’unità di apprendimento fondamentale nel curriculo di tutti gli studenti dell’Ic G.B.Grassi, proseguirà nel tempo, in quanto valore basilare per acquisire corrette abitudini fin dalla prima infanzia, in quanto un positivo approccio con il cibo consente un futuro stile di vita equilibrato ed armonioso, per la salvaguardia della salute personale, il nostro bene più prezioso; è proprio su tale presupposto che si fonda l’impegno dell’Ic G.B.Grassi, che da anni porta avanti anche il Progetto “Sapere i sapori” in collaborazione con la Regione Lazio.

