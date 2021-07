Gabriele Lavia recita Leopardi al Castello di Santa Severa: come prenotare

Santa Marinella – Domenica 4 luglio, alle ore 21.00 sulla Spianata dei Signori, il Castello di Santa Severa spazio della Regione Lazio gestito da LazioCrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella ospita l’attore e regista milanese, Gabriele Lavia in un recital dedicato a Giacomo Leopardi a cura di Effimera-Compagnia Orsini.

Lavia “dice Leopardi”: dice, perché non legge né interpreta, ma riversa sul pubblico, in un modo assolutamente personale nella forma e nella sostanza, le più intense liriche leopardiane.

Leopardi soggiornò a Pisa nove mesi fra il 1827 e il 1828, dove sembrò rinascere, e ritrovare un equilibrio che lo portò a stemperare di nuovo nella dolcezza dell’intuizione poetica il disincanto e l’amarezza delle Operette morali. L’attore e regista Gabriele Lavia vuole rendere omaggio al poeta, al suo soggiorno pisano, a quella sua nuova voglia di sondare la parola e il suono in un momento della sua esistenza che si tramutò in esaltante creatività artistica.

“Le poesie di Leopardi – racconta Lavia – sono talmente belle e profonde che basta pronunciarne il suono, non ci vuole altro. Da ragazzo volli impararle a memoria, per averle sempre con me. Da quel momento non ho mai smesso di dirle. Per me dire Leopardi a una platea significa vivere una straordinaria ed estenuante esperienza. Anche se per tutto il tempo dello spettacolo rimango praticamente immobile, ripercorrere quei versi e quel pensiero equivale per me a fare una maratona restando fermo sul posto”.

Ingresso

Intero: € 10.00

Ridotto: € 5.00 (per ragazzi sotto i 18 anni)

Per acquistare in biglietti in prevendita, clicca qui.

