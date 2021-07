Giornata Mondiale degli Ufo: il 2 luglio si celebrano gli oggetti volanti non identificati

Misteri – Avvistamenti di oggetti volanti identificati (Ufo) si sono susseguiti nel corso degli anni in tutte le parti del mondo, suscitando curiosità ed interesse non solo negli esperti in materia, ma anche nei semplici appassionati, aumentando sempre più la consapevolezza di una possibilità che ci sia vita anche nello spazio. La Giornata Mondiale degli Ufo, che si celebra il 2 luglio di ogni anno, nasce proprio con l’obiettivo di sensibilizzare su questo tema e dare informazioni a chi ne vorrebbe sapere di più.

Tanti sono gli avvistamenti che avvengono periodicamente in Italia, che vengono raccolti ed analizzati dal Cisu (Centro Italiano Studi Ufologi)

Le origini

Le origini della Giornata Mondiale degli Ufo risalgono al 2 luglio 1947. In quel giorno a Roswell, una città del New Mexico, sarebbe precipitato un oggetto non identificato. Molti si affrettarono a parlare di uno schianto di corpi alieni prontamente rimossi dalla polizia americana. Poi col passare del tempo si delinearono due ipotesi distinte: gli oggetti rinvenuti potevano essere palloni sonda riconducibili a un programma segreto (chiamato “progetto Mogul”) del governo statunitense; oppure poteva essersi trattato di manichini dalle sembianze umane utilizzati dall’esercito americano.

Se si sia trattato di un incontro ravvicinato o meno, gli Ufo continuano a spingere le persone a stare con il naso all’insù, con la speranza di diventare testimoni di qualche avvistamento.

