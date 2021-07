Impegno solidale, Farmacisti in Aiuto: “Cerchiamo un volontario per aiutarci ad aiutare”

Fare qualcosa per gli altri con ogni forma di aiuto possibile. E’ questa la filosofia di vita della Onlus Farmacisti in Aiuto. I gesti solidali di chi ha a cuore il benessere delle categorie più fragili e di chi versa in condizioni di estrema povertà, sono il motore di tutte le iniziative portate avanti dalla Onlus, che si impegna a donare solidarietà non solo a livello locale, ma anche a livello globale: grazie agli innumerevoli progetti attivi in India, come ad esempio con ‘Sostegno a distanza’ Farmacisti in Aiuto offre la possibilità di aiutare bambini e le loro famiglie che vivono in condizioni di ingente povertà, mentre con ‘Colazione in asilo’ si donano pasti ai bambini che non possono permettersi il pasto principale della giornata, oppure aderendo ad altri nostri progetti.

Tanti i progetti solidali attivi anche in Italia: il progetto ‘Fondo di Solidarietà’, ad esempio, con cui è possibile sostenere persone e famiglie in difficoltà che vivono nel Comune di Fiumicino, oppure con il progetto ‘Un centesimo per una vita’, tramite alcuni salvadanai di Farmacisti in Aiuto sparsi per la città, si raccolgono donazioni finalizzate all’acquisto di defibrillatori che poi verranno posizionati in vari punti strategici.

La sfida intrapresa dai volontari di Farmacisti in Aiuto ora è questa: scoprire che ci sono sempre più persone disposte ad aiutare e tramutare questi aiuti in azioni solidali concrete. “La nostra Onlus attualmente è alla ricerca di un volontario dal cuore grande, – spiega Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in Aiuto – che abbia voglia di entrare nel mondo del volontariato e scoprire dall’interno le nostre attività.

Si richiedono mansioni di segreteria per conto della Onlus, dietro un piccolo compenso. Il tutto finalizzato ad un prezioso contributo solidale che ci permetterà di mandare avanti le nostre iniziative”.

“Sarà un’esperienza stimolante – conclude il Presidente – dal punto di vista professionale e solidale”

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro”, a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567

(Il Faro online)