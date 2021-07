 Isola Sacra, Forza Italia Fiumicino: “Madonnella ha bisogno di una piazza”

Fiumicino – “Piazza della Madonnella ad Isola Sacra è uno dei luoghi più simbolici del nostro territorio e merita di essere valorizzato. L’intero gruppo di Forza Italia Fiumicino si schiera a favore della proposta avanzata da ViviAmo Fiumicino (leggi qui), in merito alla realizzazione di uno spazio interamente dedicato a questa storica piazza, che tutte le caratteristiche di una vera e propria ‘piazza’ non le ha mai avute”. Così, in una nota, Della Porta Ciro, esponente del direttivo di forza Italia nel comune di Fiumicino

“Siamo convinti – spiega Della Porta – che la riqualificazione urbana di quell’area darebbe lustro e prestigio a tutta Isola Sacra, anche i nome della memoria storica legata al territorio. E’ vero che Torre Clementina rappresenta il cuore pulsante della città di Fiumicino, ma ad Isola Sacra manca un luogo simbolico che può facilmente tramutarsi in uno spazio di aggregazione e socializzazione, di cui i residenti nutrono fortemente il bisogno”.

“Auspichiamo che la proposta venga accolta – conclude – e che si inizino i lavori di realizzazione della Piazza della Madonnella al più presto”.

