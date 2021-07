Latina, Notte Bianca dei saldi: negozi aperti nel centro storico

Latina – Domani sera si terrà la “Notte Bianca dei saldi”, una iniziativa organizzata dai commercianti del centro storico di Latina per trascorrere un sabato sera sotto le stelle e godere della bellezza della nostra città facendo un po’ di shopping.

“Come Assessora alle Attività Produttive – dice Simona Lepori – , sono molto contenta di questo evento che rappresenta senza dubbio un sostegno alle attività di Latina ma soprattutto un invito alla cittadinanza ad acquistare nei negozi di vicinato.

Ringrazio tutti i commercianti del centro storico per l’organizzazione, iniziative come questa sono indispensabili per attirare presenze sul nostro territorio e portare vita e colore nelle strade di una città desiderosa di tornare il prima possibile alla normalità”.

