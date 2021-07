Latina, perseguita la ex: 66enne già ai domiciliari viene “trasferito” in carcere

Latina – Nella giornata di ieri, 1 luglio 2021, a Latina, i carabinieri del locale comando stazione, eseguivano l’ordine carcerazione disposto dalla Procura della Repubblica di Latina nei confronti di un 66enne nativo di Sezze già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa.

In particolare la misura cautelare è scaturita in seguito alle indagini dell’Arma, per gli atti persecutori commessi dal prevenuto nei confronti dell’ex coniuge fino alla data del 26 giugno dell’anno 2010.

L’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Velletri dove sconterà un anno e sei mesi di reclusione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

