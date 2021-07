Lavoro, Di Berardino: “Salvati 67 posti grazie ad un accordo di riorganizzazione e investimento”

Regione Lazio – Salvi 67 posti di lavoro e la continuità produttiva dello stabilimento di Cisterna di Latina che produceva materiali chimici. È questo l’esito dell’accordo firmato dall’assessorato al Lavoro e Formazione della Regione Lazio con l’imprenditore Francesco Borgomeo e le organizzazioni sindacali.

L’ accordo prevede la cassa integrazione per tutto il personale precedentemente impiegato dalla Nalco Italiana Manufactoring, azienda che aveva annunciato la cessazione dell’attività.

Grazie all’acquisizione del ramo d’azienda da parte della Plasta Rei e all’investimento di 20 milioni di euro, lo stabilimento sarà riconvertito e il personale, dopo un periodo di cassa integrazione e di riqualificazione professionale, rimarrà impiegato nella nuova attività. Questa sarà incentrata sulla produzione di polimeri secondo processi di circular economy.

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’accordo sottoscritto – dichiara l’assessore Claudio Di Berardino – che permette la conservazione di 67 posti di lavoro e una nuova opportunità per il territorio pontino con un’attività che si preannuncia particolarmente all’avanguardia e competitiva sul mercato.

Come Regione ci siamo attivati immediatamente al fine di condividere il percorso che accanto al progetto di investimento garantisce il mantenimento di tutti i posti di lavoro e con essi la valorizzazione delle professionalità che per anni hanno prestato servizio nello stabilimento pontino. Non possiamo non guardare con apprezzamento al ruolo giocato dalle parti sociali e dall’imprenditore che già in passato è stato protagonista di un altro esempio virtuoso di rilevazione d’azienda e di rilancio industriale, la Ideal Standard di Roccasecca divenuta Saxa Gres. In questo momento di difficoltà generale che stiamo vivendo a causa della pandemia, questi sono esempi positivi di ripartenza“.

Ciacciarelli (Lega): “L’occupazione è una priorità. La Regione investa su politiche attive per il lavoro”

“In un momento come questo, in cui subito dopo la crisi sanitaria c’è quella occupazionale, un governo regionale serio dovrebbe mettere in campo tutta una serie di azioni, invece di restare impantanato nell’immobilismo. Di Berardino dovrebbe investire nelle politiche attive del Lavoro, invece di cullarsi sempre sull’assistenzialismo. La Giunta Zingaretti ha il compito di favorire l’occupazione, e non rincorrere la mera assistenza sociale”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

“A mio avviso, occorrerebbe un tavolo permanente su questa tematica, capace di dare risposte concrete a chi crede nella dignità del lavoro e non dell’assistenzialismo. La Regione Lazio non può essere latitante su uno dei temi primari del nostro tempo, soprattutto in tempo di pandemia. Dopo l’emergenza coronavirus, infatti, la priorità non sarà più quella sanitaria bensì occupazionale. La Giunta deve farsi trovare pronta e progettare fin da ora un piano serio, studiato, e mirato sul tema, che favorisca lo sviluppo dei territori, come la provincia di Frosinone, in cui è fiorente il distretto farmaceutico, insieme a quello della ceramica, e dell’auto”.

