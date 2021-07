Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Una saccatura di bassa pressione presente si sposta lentamente verso est e condizionerà il tempo fino a venerdì su parte d’Italia, innescando di tanto in tanto alcuni temporali sulle zone alpine orientali e sulle pianure adiacenti. Non riuscirà ad estendere il suo raggio d’azione a latitudini più meridionali, tanto che al Centro-Sud Italia il tempo rimarrà più stabile. Avrà però il merito di smorzare ulteriormente la canicola, soffocante sul Meridione e con clima ancora molto afoso, costringendo l’anticiclone africano a ritirarsi verso sud.

METEO VENERDÌ 02 LUGLIO. Una certa instabilità resterà protagonista sui rilievi del Nord con rovesci e temporali in sviluppo diurno su Alpi e Prealpi centro-orientali, in sconfinamento alle pianure venete e friulane e a tratti fino alle coste. Qualche rovescio o temporale anche sull’Appennino Tosco-Emiliano, a tratti forte e in locale sconfinamento alla pianura dell’Emilia centro-orientale. Proseguono condizioni di stabilità e bel tempo sul resto d’Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in ulteriore diminuzione al Sud peninsulare, stabili in Sicilia con punte di 38°C sulle zone interne orientali.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: continuano condizioni stabili e con sole prevalente grazie all’alta pressione ben presente sulle regioni centrali tirreniche. Tuttavia ritroveremo qualche nuvola in più sulla Toscana a seguito di un calo dei geopotenziali sul Centro-Nord della Penisola, in particolare sull’alta Toscana, a partire dal comparto appenninico, quando nel corso del pomeriggio si svilupperà instabilità di calore associata a locali rovesci, possibili a sfondo temporalesco, che potranno sconfinare localmente sugli immediati settori prospicienti (Valdarno superiore). Altrove soleggiato, con qualche nube in più sull’Umbria dal pomeriggio. Possibili nubi basse al primo mattino, sul medio-alto Lazio, in dissolvimento entro metà mattino. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli o a tratti moderati, a regime di brezza termica. Mare poco mosso o mosso.

Commento del previsore Lazio

Alta pressione ben presente sulle regioni centrali tirreniche, a garanzia di tempo stabile e con sole prevalente, in particolare su Lazio ed Umbria, mentre la Toscana risentirà di un calo dei geopotenziali, causato da infiltrazioni più umide sul Centro-Nord della Penisola, che porterà un aumento della nuvolosità sui settori della medio-alta Toscana, e qualche nota instabile (anche a sfondo temporalesco) nelle ore pomeridiane, lungo l’Appennino. Clima caldo ma un po’ attenuato, specie sulla Toscana, con temperature massime che in generale si assesteranno tra 30-33°C , e picchi locali di 33-35°C soltanto sulle aree interne e nei fondovalle umbro-laziali. Weekend tra sole e nubi alte stratificate in transito, talora estese specie sulla Toscana; possibile qualche nota instabile.

Fonte: 3B Meteo