Reddito di Cittadinanza, a Sabaudia 16 collaboratori per i progetti utili alla collettività

Sabaudia – Il Comune di Sabaudia ha accolto i collaboratori beneficiari del reddito di cittadinanza, al fine di offrire supporto alle attività dell’Amministrazione come previsto dalla normativa vigente.

Sono 16 le unità che hanno preso servizio dal primo luglio e per i successivi quattro mesi, con un impiego di 4 ore settimanali nell’ambito dei progetti utili alla collettività.

Nello specifico i collaboratori, selezionati tramite gli Uffici per l’impiego e già formati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono inseriti inseriti nei progetti “Noi utili agli altri”, con finalità di supporto alla cittadinanza e orientamento, e “Sabaudia in Vetrina”, con finalità culturale e artistica.

Nell’ambito del primo, i collaboratori si occupano dei servizi di portineria, accoglienza del pubblico e indicazione delle procedure da attivare secondo le richieste, informazioni su orari, uffici ed eventi organizzati dal Comune, informazioni telefoniche all’utenza e supporto ai dipendenti per le attività ordinarie; con il secondo progetto, invece, è prevista l’assistenza agli eventi e alle manifestazioni, sia organizzate dal Comune che da questo patrocinate.

“Sono contenta si sia giunti a chiusura dell’iter per l’inserimento dei beneficiari del reddito di cittadinanza nei progetti comunali utili alla collettività –commenta il consigliere delegato Francesca Marino – Le risorse supporteranno vari settori del Comune ma avranno in particolar modo un ruolo strategico per la cittadinanza, destinataria principale dei servizi offerti nei diversi ambiti di intervento e progettualità strutturate, come l’accoglienza e l’orientamento nelle procedure e nella fruizione dei servizi comunali”.

