Fiumicino – Una notte indimenticabile per i piccoli fruitori del centro estivo offerto dall’associazione I Due Liocorni. Organizzata con cura da un nutrito gruppo di volontari, educatrici ed educatori, due delle quali giovanissime, si è svolta ieri la prima notte in tenda per bambini.

Ben 25 di essi, di sette, otto e nove anni, provenienti non solo da Testa di Lepre ma anche da altre zone di Fiumicino, si sono ritrovati alle 20 negli spazi verdi che I Due Liocorni hanno in uso da parte dell’Arsial, nei pressi della piazza centrale del bellissimo borgo alla periferia della nostra città.

Foto 2 di 2



Un giovane laureando in scienze forestali, Gilberto, ha tenuto loro un avvincente corso pratico di come organizzare un campeggio partendo proprio dall’accensione di un fuoco grazie ad una pietra focaia, con le relative attenzioni da prestare per rispettare la natura e vivere in armonia con essa. E mentre un gruppo di educatori preparava salsicce e panini su una brace, venivano organizzati giochi musicali, interpretativi, manipolativi. Poi il montaggio delle tende attorno al fuoco, giochi di ruolo e di movimento, allietati dalla musica prodotta da alcuni strumenti suonati da loro stessi. Al termine una avvincente caccia al tesoro.

“Un’eccellente iniziativa di ripartenza dopo tanti mesi di paura e di restrizioni causa Covid – ha spiegato il presidente de I Due Liocorni, il dottor Patrizio Pavone -. Una nutrita partecipazione di bambini che venivano da lontano, proprio perché questo esperimento di notte in tenda per bambini è il primo che si effettua nel territorio”.

“Questo evento – continua Pavone – ha visto anche la presenza di due giovanissime volontarie, Elisa e Giorgia, che dimostrano come le nuove leve, da fruitrici del servizio stesso diventano poi a loro volta volontarie, a riprova che il testimone della partecipazione attiva passa dagli adulti ai più giovani. Prossimamente si amplierà questo esperimento proponendo una notte a veder le stelle, col gruppo astrofili della zona, proprio per far sposare divertimento e cultura, due elementi essenziali per la serenità e crescita dei più piccoli”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino