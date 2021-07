Un’estate tutta dedicata ai piccoli quella della Biblioteca di Maccarese

Fiumicino – Venerdi 2 luglio prende il via il programma di iniziative che animeranno i pomeriggi e le serate dei fine settimana dell’estate di “Fiumicino Estate Bambini 2021” dedicata ai piccoli e alle loro famiglie, presso gli spazi di via del Buttero a Maccarese, dove si trova la Biblioteca dei Piccoli.

La rassegna di quest‘anno è caratterizzata dalla presenza di proposte diversificate per quanto riguarda il linguaggio utilizzato – verbale, grafico, motorio, musicale ecc., ma tutte le attività convergono nell’intento di creare occasioni per far esperire ai partecipanti la gioia dello stare insieme, il piacere di condividere ricordi, emozioni, sogni.

Dieci eventi: ogni appuntamento prevede la possibilità di consultare uno spoglio di testi correlati, per far intuire come ogni problematica, ogni attività può essere ampliata e approfondita con la lettura.

La novità di quest’anno è il laboratorio “Giurati per un giorno“. Bambini e genitori potranno fare una esperienza singolare partecipando alle attività programmate (venerdì 2 e venerdì 16 luglio) per conoscere e valutare i dieci libri finalisti del Premio nazionale Nati per Leggere. Presterà la sua voce per la presentazione dei libri la bravissima Laila Aronica; a seguire un breve laboratorio con tanto di “cabina elettorale”, schede, urna e voto segreto!

Il premio è stato istituito con l’intento di segnalare la migliore produzione editoriale per bambini. La procedura per la definizione dei vincitori si compone di due fasi di lavoro. La prima riguarda gli specialisti che analizzano e scelgono i migliori libri circolanti; la seconda invece è riservata ai fruitori dei libri: bambini, e adulti. Le valutazioni decisive per l’assegnazione del premio sono proprio quelle espresse dai bambini.

Cinque sezioni di scuola dell’infanzia distribuite sul territorio comunale hanno già lavorato sui libri finalisti prima della fine dell’anno scolastico e hanno espresso le preferenze con un voto. Le valutazioni convergeranno con quelle di tutti i gruppi regionali per decidere i vincitori dei premi che verranno consegnati nel Salone del Libro di Torino.

Nel rispetto delle normative vigenti in fase Covid-19 ogni evento sarà rigorosamente su prenotazione obbligatoria, con posto distanziato e riservato per un genitore e un bambino, con controllo preventivo della temperatura (con termo scanner) e registrazione (per tracciamento) di tutti i partecipanti.

La richiesta di prenotazione deve essere inviata via e-mail all’indirizzobibliodeipiccoli.10anni@gmail.com, indicando la data o le date per cui si intende prenotare, l’età, il nome del/la bambino/a e i dati del genitore accompagnatore.

L’intero programma , centrato come sempre sulle storie e sui libri, rafforza l’immagine di Fiumicino come Città che Legge.

Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 18,30 tranne la proiezione cinematografica programmata il 4 luglio, prevista alle ore 21,00 per questioni di luminosità. I laboratori saranno condotti da personale qualificato, insegnanti ed educatori, lettori qualificati del progetto Nati per Leggere, oramai stabilizzato in numerose scuole del territorio.

Fa piacere evidenziare, inoltre, che dai riscontri ottenuti dal pubblico intervenuto negli anni precedenti, è stata registrata la presenza di un cospicuo gruppo di famiglie in vacanza, oltre alle famiglie residenti nel territorio. Ciò significa che Fiumicino Estate Bambini contribuisce ad arricchire e valorizzare l’offerta turistica e culturale del Comune.

Leggi il programma completo dell'Estate bambini 2021

