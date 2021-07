Wimbledon di dolore per Fognini: agli ottavi avanza Rublev

Londra – Niente da fare per Fabio Fognini. Il periodo storto sui campi di tennis sembra proseguire. E’ stato sconfitto nel pomeriggio di oggi da Andrey Rublev a Wimbledon.

Per la sesta volta e la quarta consecutiva l’azzurro esce di scena al terzo turno del torneo londinese. Una bella partita da parte del campione di Montecarlo del 2019. Ha tifato per lui il pubblico e ha tenuto saldi i nervi fino alla fine. Non è bastato però. Rublev ha preso il sopravvento e ha conquistato il turno successivo della competizione. Ha ceduto per 6-3 5-7 6-4 6-2.

