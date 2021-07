Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Con l’allontanamento della saccatura di bassa pressione dall’Europa centrale verso est un campo anticiclonico tornerà a rinforzare a ridosso del weekend, favorendo una breve parentesi di stabilità anche su tutta Italia. Si tratterà però di una fase davvero poco duratura, poiché dall’Atlantico si prepareranno ad entrare in azione flussi umidi ed instabili occidentali che accompagneranno almeno due fronti destinati alle nostre regioni settentrionali proprio nel corso del weekend. Uno nel corso di sabato che attiverà nuovi temporali a partire dalle Alpi occidentali verso la Val Padana. Un secondo che nel corso di domenica determinerà un nuovo peggioramento, a partire dalle Alpi verso gran parte delle restanti regioni settentrionali. A parte qualche fenomeno sull’Appennino Settentrionale e una certa nuvolosità sulle regioni centrali, il resto d’Italia non verrà interessato dal passaggio del fronte.

METEO SABATO 03 LUGLIO. Peggiora dal pomeriggio sulle Alpi occidentali con piogge e temporali in estensione entro sera a gran parte di Piemonte e Lombardia, a tratti anche di forte intensità. Qualche fenomeno entro fine giornata fin su Veneto occidentale e Trentino Alto Adige. Nella notte su domenica probabile peggioramento anche sul resto del Triveneto, fino alle coste adriatiche, con temporali anche violenti, qualche pioggia possibile fin sulla Liguria. Sul resto d’Italia giornata stabile con cieli poco o al più parzialmente nuvolosi. Temperature in lieve aumento al Centro-Nord.

METEO DOMENICA 04 LUGLIO. Si attenuano temporaneamente i temporali al Nordest e migliora sul resto del Settentrione, con un avvio di giornata parzialmente nuvoloso. Nuovo peggioramento in giornata con piogge e temporali sulle Alpi in propagazione a gran parte della Val Padana tendenti a divenire anche forti sulle aree centro-occidentali, in sconfinamento alla Liguria e in estensione entro sera al Nordest. un po’ di variabilità fin sulle regioni centrali, con qualche pioggia più che altro sulle zone interne, più soleggiato invece al Sud. Temperature in calo al Nord e sull’alto Tirreno, in aumento al Sud e sull’Adriatico, con caldo anche piuttosto intenso.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: giornata stabile sulle regioni del medio Tirreno, con sole a tratti offuscato dal transito di nubi alte, in particolare su Toscana e parte dell’Umbria dove risulteranno talora estese; maggiormente soleggiato sul Lazio, ma anche qui non mancheranno delle velature o innocui strati di passaggio. Da segnalare qualche possibile isolata nota instabile lungo l’Appennino Toscano, nel corso del pomeriggio. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, con clima molto caldo specie nell’entroterra. Venti a regime di brezza termica, deboli o a tratti moderati lungo le coste. Mare poco mosso.

DOMENICA: Un momentaneo calo dei geopotenziali sul Centro-Nord della Penisola favorirà l’ingresso di correnti più umide in quota, per una giornata caratterizzata dal transito di nubi medio-alte che andranno ad offuscare parzialmente i cieli di Lazio, Umbria e in particolare Toscana. Da segnalare qualche addensamento associato a possibili note instabili nel corso del pomeriggio, lungo l’Appennino Toscano e sulle zone interne tra Toscana ed Umbria. Temperature massime in lieve calo; clima caldo ma leggermente attenuato. Venti da Ovest-Sudovest, a tratti moderati lungo le coste e nell’entroterra. Mare poco mosso o mosso.

Commento del previsore Lazio

Alta pressione presente sulle regioni centrali tirreniche, a garanzia di un venerdì dal tempo stabile e con sole prevalente, in particolare su Lazio e parte dell’ Umbria, mentre la Toscana risentirà di un calo dei geopotenziali, causato da infiltrazioni più umide sul Centro-Nord della Penisola, che porterà qualche nube in più sui settori della medio-alta Toscana, e locale instabile di calore (anche a sfondo temporalesco), nelle ore pomeridiane lungo l’Appennino, con possibili sconfinamenti sulle aree prospicienti. Weekend tra sole e nubi medio-alte in transito, talora estese specie domenica; possibile qualche nota instabile lungo l’Appennino e sulle aree interne. Clima caldo ma senza eccessi, con temperature massime che in generale si assesteranno tra 30-33°C , e picchi locali di 33-35°C soltanto sulle aree interne e nei fondovalle umbro-laziali. Possibile rinforzo dell’alta pressione africana nella prossima settimana, con clima molto caldo dal 6 luglio.

Fonte: 3B Meteo