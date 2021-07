Roma, famiglia travolta da un’auto: padre morto sul colpo, bimbo di 3 anni in ospedale

Roma – Intorno alle ore 22.30 di ieri, venerdì 2 luglio, un uomo di 33 anni e suo figlio di 3 sono stati travolti da un’automobile in via Polense, all’altezza di via Ripatransone, in località Osa, frazione di Roma.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale. Alla guida dell’auto, una Ford Focus, un uomo di 40 anni, che si è fermato a prestare soccorso ai pedoni. Il padre è morto sul colpo, mentre il figlio è stato trasportato all’ospedale Bambin Gesù per le ferite riportate.

Per i rilevi del sinistro è stata momentaneamente chiusa via Polense, nel tratto compreso tra via Ripatransone a e via Fermignano.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo