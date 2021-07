Cerveteri – L’onda perfetta è arrivata nella giornata di ieri. Se un Leonardo del calcio piange perché infortunato, perché non potrà proseguire l’avventura agli Europei (leggi qui), un altro Leo gioisce profondamente. E’ il gioco delle parti, il gioco del destino. Anche quello di uno sport azzurro che è comunque protagonista dei fatti internazionali. E allora Fioravanti strappa ufficialmente il pass per le Olimpiadi e realizza un sogno eccezionale.

Dal 2016 il surf è sport a cinque cerchi e immediatamente Leo avrebbe voluto portare una intera nazione con sé nel cuore, per far scoprire a tutti la bellezza di una disciplina che si svolge in mare e che sembra un’arte filosofica che insegna la vita. Tutto lo sport lo fa e il surf non è da meno. E allora nella metafora dell’onda che si attende per cavalcare una emozione, come un fatto di vita a cui dedicarsi, il sogno si realizza ugualmente. Quella perfetta ha le sembianze delle Olimpiadi per Leonardo Fioravanti, cittadino di Cerveteri. Lungo una costa laziale di paesaggi straordinari marini, votata dal Financial Times come potenzialmente adatta agli sport d’acqua (leggi qui), il surf farà il suo ingresso ai Giochi. E l’Italia lo farà con Fioravanti. Già convocato in Nazionale come riserva azzurra, prenderà ora il posto di un compagno infortunato. Jordy Smith ha dovuto abbandonare il sogno e Leo prenderà il suo posto in gara.

Sono state due settimane complicate per l’azzurro. Aveva fallito la qualifica ai Mondiali Isa di El Salvador. Sembrava lontanissimo e impossibile questo traguardo e il Commissario Tecnico azzurro lo aveva inserito nelle riserve. Poi all’improvviso un vento nuovo dal mare ha alzato l’onda giusta e ha aperto la strada verso le gare a Tokyo: “Uno dei momenti più emozionanti della mia carriera – scrive Fioravanti sulla sua pagina ufficiale Facebook – mi è stata data questa occasione e ne sono molto grato. Adesso bisogna crederci”.

La sua felicità da componente dell’Italia Team, una delle squadre più folte nella storia delle Olimpiadi, non si misura. Per la prima volta il surf parteciperà ai Giochi e per la prima volta Leo porterà i colori dell’Italia nel mare, sotto i vessilli olimpici: “Tutto è possibile”. Lo sottolinea Fioravanti ed è pronto a rappresentare la sua Nazione in Giappone. Il suo desiderio, come espresso in molte occasioni, è quello di far scoprire a tutti la bellezza del surf. Lui è già bello e seguito da molte ammiratrici, allora non sarà complicato seguirlo sulle onde di un mare azzurro, come i suoi occhi. In bocca al lupo Leo.

(foto@LeonardoFioravantiFacebook)

