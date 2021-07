Vaccino anti-Covid “a domicilio”: il camper della Asl fa tappa a Fondi il 18 e il 19 luglio

Fondi – Farà tappa anche Fondi, in Piazza Sant’Anastasia, il camper della Asl di Latina che sta percorrendo in un lungo e in largo l’intero territorio pontino per somministrare alla popolazione il vaccino monodose Johnson&Johnson.

Il tour del van ha preso il via ieri nel capoluogo e proseguirà secondo un fitto calendario che interesserà diversi comuni pontini al ritmo di 150 dosi al giorno.

La tappa a Fondi è in programma domenica 18 e lunedì 19 luglio. Il camper sosterà in piazza Sant’Anastasia dalle 9:00 alle 16:00. Avranno accesso al servizio anche i turisti e non sarà necessaria la prenotazione.

Si tratta, come riportato sul sito ufficiale della Asl di Latina, di un’ulteriore iniziativa finalizzata a velocizzare l’immunizzazione, a incrementare l’efficienza della campagna vaccinale promossa dalla Asl e a ridurre l’impatto della pandemia nel territorio pontino.

“Non appena ci è stata proposta l’adesione abbiamo subito dato piena disponibilità – spiega il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, tra i primi e più attivi sostenitori pontini della campagna vaccinale – la profilassi itinerante rappresenta un valore aggiunto perché consentirà di offrire un servizio utile anche ai turisti. Essendo il vaccino Johnson & Johnson monodose e non essendo necessaria la prenotazione, il camper della Asl è un’ottima occasione anche per chi ha scelto di trascorrere le vacanze estive a Fondi, desidera vaccinarsi ma non ha fatto in tempo a farlo prima di partire”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi