A settembre la Visita Pastorale di Papa Francesco in Slovacchia

Città del Vaticano – Papa Francesco sarà in Slovacchia dal 12 al 15 settembre. Ad annunciarlo è lo stesso Pontefice, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro: “Dal 12 al 15 settembre prossimo, a Dio piacendo, mi recherò in Slovacchia per fare una visita pastorale. Il pomeriggio prima concelebrerò a Budapest la messa conclusiva del Congresso eucaristico internazionale”. “Ringrazio di cuore quanti stanno preparando questo viaggio e prego per loro. Preghiamo tutti per questo viaggio e per le persone che stanno lavorando per organizzarlo”, conclude.

E in una nota diffusa subito dopo dalla Sala Stampa della Santa Sede, si leggono le teppe del viaggio: Bratislava, Prešov, Košice e Šaštin. “Il programma – spiega il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni – sarà pubblicato a suo tempo”.

