Covid-19, a Fiumicino 8 nuovi casi e 4 guariti: il bollettino del 4 luglio

Fiumicino – “In base ai dati forniti oggi dalla Asl Roma 3, i positivi di oggi nel Comune di Fiumicino sono 35, con 8 nuovi casi e 4 guariti. Le persone affette da Covid-19 sono 20 donne e 15 uomini, di 29 anni come età media. Per il 55% risiedono tra Fiumicino e Isola sacra, per il 23% a Focene e per il 9% a Palidoro. La situazione, al momento, appare piuttosto stazionaria ma l’obiettivo da raggiungere è quello di rendere il nostro un comune covid-free. Per far questo serve l’impegno di tutti nel prestare attenzione alle situazioni che potrebbero favorire il diffondersi del virus”. Lo fa sapere il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, tramite un post diffuso a tarda sera sui profili social del Comune di Fiumicino.

