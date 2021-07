Eleonora Masella, la chef che nei piatti mette eleganza e… il suo orto

Romana, classe 1978, Eleonora Masella chef Patron del ristorante La Credenza scopre la sua passione fin da piccola ma crescendo sceglie di intraprendere altri percorsi e studi. All’apice della carriera decide comunque di dedicarsi anima e corpo alla professione di cuoca.

Dopo aver frequentato i corsi di cucina, di panificazione e di pasticceria a Fiuggi e dopo un periodo di apprendistato e piccole collaborazioni con chef stellati, apre il suo ristorante nel 2019 “La credenza di Ele” a Marino, gestito insieme al marito Daniele Collu, tra gli spazi di una cantina del 1600.

I l ristorante è intimo e ben curato tra affreschi, luci soffuse e la giusta mise en place. Attenzione al particolare che si apprezza negli arredi come anche nella cucina, frutto di studio e ricerca ma in ottimo equilibrio tra creatività e solide radici.

Membro attivo dell’Associazione Castelli Romani Food and Wine, Eleonora Masella ama molto i prodotti del territorio fino al punto di coltivarli personalmente nel suo orto. Ama anche giocare con le erbe aromatiche e le verdure, tant’è che propone tanti piatti vegetariani con note orientali.

Il focus della sua cucina e tutto incentrato sull’esaltazione di un’ottima materia prima, con pochi e centrati abbinamenti nel piatto.

Il suo ristorante partecipa al “vinòforum” in rappresentanza dell’associazione Castelli Romani Food and Wine, portando a casa con un ottimo risultato. A dicembre 2020 la Repubblica la inserisce, insieme al suo ristorante ne “La guida ai Sapori e ai piaceri” come uno dei 4 ristoranti migliori di Marino.

Ama ricordare: “L’ esperienza non è mai abbastanza e nel mio caso un pacchetto da incrementare ancora e ancora… Perché la voglia di sapere e di imparare non fa altro che rafforzare la determinazione che si ha nel portare avanti una passione e un progetto” .