Fiumicino, dalla lite in spiaggia ai sorrisi. Doppio “intervento” della polizia

Fiumicino – Da una lite in spiaggia ai sorrisi dei bambini e dei ragazzi che stavano trascorrendo la giornata al mare. E’ il risultato di un doppio “intervento” della Polizia avvenuto ieri, 03 luglio 2021, presso uno stabilimento di Fiumicino sul Lungomare della Salute.

L’arrivo della Polizia è stato necessario perché due ragazzi stavano discutendo per una ragazza. Sul luogo sono intervenute due moto d’acqua e due volanti. Dopo aver sedato la lite, gli agenti hanno concesso a vari bambini e ragazzi presenti, non coinvolti nella discussione, di salire sulle moto per scattare delle simpatiche foto ricordo.

