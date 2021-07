Fiumicino, riapre lo Sportello del Cittadino con Disabilità: ecco tutti gli orari

Fiumicino – “Riapre domani, lunedì 5 luglio, lo Sportello del Cittadino con Disabilità a Fiumicino e seguirà i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00″. Lo dichiara l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Colonna.

“Lo sportello – spiega l’Assessore – è nato a Fiumicino come Progetto Pilota nel 1997. Lo Sportello del Cittadino con Disabilità è stato la prima esperienza europea di un servizio in grado di fornire una risposta integrata alle richieste avanzate dal mondo della disabilità. Lo ‘Sportello’ è stato inserito dall’Eapn – European Anti Poverty Network, nella banca dati delle Buone Prassi (Best Practice), il sistema europeo di condivisione dei migliori progetti europei finalizzati alla lotta contro la povertà.

La sua nascita, infatti, è frutto della richiesta avanzata dai disabili di Fiumicino al termine di un altro progetto pilota il ‘Censimento sui bisogni delle persone disabili’. Il progetto, svolto dall’Associazione Leg.Arco attraverso volontari cresciuti e residenti nei diversi centri urbani del comune, ha permesso alle persone di affidarsi ed aprire le case e condividere i propri problemi. Per questo, quando il ‘Censimento’ si avviava alla chiusura, dai molti che ormai telefonavano per sentire una voce amica o chiedere come risolvere problemi contingenti, fu reclamata la necessità di tenere un canale aperto.Forti di un’esperienza che mai nessuna associazione aveva sperimentato, i volontari del “Censimento” scelsero di aprire lo “Sportello del Cittadino con Disabilità” decidendo di costruire giorno per giorno la propria professionalità”.

