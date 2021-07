Incidente sulla Litoranea fra Ostia e Pomezia: traffico in tilt

Momenti di disagio in questa domenica o4 luglio 2021: dalle ore 12:30 lunghe code in entrambe le direzioni si sono verificate lungo la SP601 Litoranea per un indicente verificatosi tra Castel Fusano e Campo Ascolano, bloccando la circolazione.

Alle ore 13:00 circa l’incidente stato rimosso, ma permangono rallentamenti perché il traffico risulta ancora molto intenso.

(Il Faro online)