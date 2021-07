Latina, giro di vite sui controlli nei luoghi della movida

Latina – Questo fine settimana, a Latina, gli agenti della Squadra Volante della Questura, coadiuvati dagli uomini della Sezione Polizia Stradale del capoluogo, hanno intensificato i controlli nei luoghi interessati alla movida.

Nel corso dell’operazione ad “alto impatto”, sono stati identificate 103 persone e controllati 84 veicoli, soprattutto nei luoghi che sono abituale punto di ritrovo dei giovani: in tale contesto, sono stati effettuati 22 controlli etilometrici, ed un utente è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza di alcool con ritiro della patente.

Nella medesima operazione, sono state elevate numerose sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada nei confronti di conducenti di veicoli cosiddetti minicar, i quali venivano fermati per le vie cittadine mentre arrecavano disturbo alla quiete pubblica per musica ad alto volume.

