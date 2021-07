Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico

Città del Vaticano – Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Il Pontefice, che a mezzogiorno si è affacciato in piazza San Pietro per la tradizionale preghiera domenicale dell’Angelus (leggi qui) è arrivato in quello che Giovanni Paolo II definiva il Vaticano 3 (per il papa polacco il Vaticano 2 è la Villa pontificia di Castel Gandolfo) subito dopo pranzo.

Già da questa mattina al policlinico si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell’arrivo di Francesco.

Per il pontefice si tratta di un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L’intervento chirurgico sarà eseguito dal Prof. Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano