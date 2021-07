Preolimpico, l’Italbasket strappa il pass per i Giochi di Tokyo

Serbia – L’ultima volta l’Italia aveva partecipato ad Atene 2004 e aveva riportato a casa uno splendido argento. Era l’epoca di Pozzecco, Rombaldoni e Galli. Ed erano guidati da Coach Recalcati. Poi nelle edizioni successive dei Giochi, era stata solo spettatrice la Nazionale maschile. Adesso l’Italbasket si riprenderà molte rivincite. Il destino l’aspetta a Tokyo, era il Giappone la terra promessa a cinque cerchi.

Poco fa la squadra guidata da Coach Sacchetti si è qualificata per le Olimpiadi. Nel Torneo Preolimpico, i 12 azzurri della Nazionale hanno battuto i padroni di casa della Serbia in una partita dominata e vinta con personalità. Il risultato finale di 102 a 95 parla chiaro.

Una finale intensa e ricca di bellissime giocate dritte alla retina avversaria, in una competizione sempre affrontata ad alto livello. L’Italbasket stacca il pass per i Giochi (dove giocherà in un girone impegnativo con Australia, Nigeria e Germania) e prepara le valigie, dopo aver condotto anche di 24 punti avanti nel corso del terzo periodo. I padroni di casa poi riprendono il gioco, ma gli azzurri non domi reagiscono e fanno l’impresa.

Tra i migliori sul parquet Nico Mannion, Achille Polonara che ha tagliato la retina del basket per la vittoria conseguita (tradizione della pallacanestro) e Simone Fontecchio. Insieme hanno totalizzato 67 punti dei 105 che portano il basket maschile alle Olimpiadi.

Il commissario tecnico Meo Sacchetti conquista la sua terza Olimpiade dopo le due partecipazioni da giocatore nelle edizioni di Mosca 1980 (Medaglia d’Argento) e Los Angeles 1984 (5° posto): “Ragazzi fantastici, buoni giocatori e ottimi giocatori. Con una squadra così l’allenatore diventa più bravo”.

Le parole di Achille Polonara come riporta il sito della Fip: “Siamo contentissimi perché abbiamo fatto un’impresa dopo 17 anni. Abbiamo fatto una gran partita di squadra, tutti quanti. Avevamo una gran voglia di vincere. Ci godiamo questa sera e da domani già pensiamo a Tokyo”.

Nic Melli, il capitano, dichiara: “Gioia incredibile, troppo grossa. Ho detto a Nico (Mannion) che non sa quello che abbiamo fatto. Andare all’Olimpiade non succede sempre. Ce lo siamo detti prima della partita, la nostra carriera poteva cambiare con questa partita, ed è cambiata. Perché andare all’Olimpiade è qualcosa di unico. Ora ce la godiamo, è troppo bello. Sono contento per i miei compagni, tutti sono stati bravissimi a dare il loro mattoncino.”

Il commento del presidente Petrucci esprime tutta la soddisfazione di un intero movimento italiano: “Una partita straordinaria, che rimarrà nella storia perché vincere in casa della Serbia è sempre un’impresa, indipendentemente dalle assenze delle due squadre. Una vittoria fantastica, merito di Meo Sacchetti e del suo staff”. Come riportato dal sito ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro, il Presidente delle Fip conclude: “Ringrazio tutto il mondo del basket che ci è sempre stato vicino. La pallacanestro italiana meritava una gioia così grande”.

