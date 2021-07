Spacca il vetro dell’auto e tenta la rapina: arrestato 29enne a Latina

Latina – La Polizia di Stato, questa notte, ha tratto in arresto un cittadino indiano per i reati di tentata rapina ai danni di un uomo di Latina, oltre che per resistenza e lesioni a P.U.

Dopo mezzanotte, 2 ragazzi di Latina, a bordo di una autovettura, in zona periferica, venivano avvicinati da un cittadino di nazionalità straniera, che, nel tentativo di asportare alcuni oggetti dal sedile posteriore della vettura, infrangeva il vetro dell’auto.

Immediatamente dopo, il malvivente, senza essere riuscito a portare a termine la propria azione delittuosa, si dava a precipitosa fuga.

Diramata, su segnalazione delle vittime, la nota di ricerca del rapinatore, gli agenti dell’ufficio Volanti della questura di Latina, riuscivano a rintracciarlo sulla strada statale Pontina. Lo stesso veniva riconosciuto quale autore della tentata rapina e tratto in arresto.

Durante le procedure di identificazione, l’arrestato, un cittadino indiano di anni 29, irregolare sul territorio, con precedenti di polizia, reagiva agli agenti, colpendoli con calci e pugni, costringendoli a ricorrere a cure mediche.

Immobilizzato però anche con l’uso dello spray al peperoncino in dotazione agli agenti, il delinquente veniva custodito presso le camere di sicurezza della Questura, in stato di arresto, in attesa del rito direttissimo.

