Tennis, Musetti coglie l’attimo olimpico: “Felicissimo di partecipare ai Giochi!”

Gioia olimpica per Musetti. Se un campione azzurro rinuncia ai Giochi per concentrarsi su se stesso, l’altro prepara le valigie. Sinner non prenderà parte alla prima Olimpiade della vita per migliorare gioco e correggere ciò che non permette al tennista giovanissimo di Alto Pusteria di rendere al meglio nei tornei Atp.

Sarà Musetti allora a sostituirlo e si aggiungerà a già Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Camila Giorgi e Jasmine Pasolini. Appena saputa la defezione del compagno di squadra e ricevuta la comunicazione della Federtennis, Lorenzo ha modificato immediatamente i suoi impegni nel circuito internazionale, cancellando gli impegni nel calendario degli Slam estivi di fine luglio, quando a Tokyo si disputerà il torneo olimpico: “Per me, come per qualsiasi atleta, l’Olimpiade è una grande occasione, così come lo è sempre giocare per la maglia azzurra e lottare al fianco dei compagni”. E’ felice Musetti, lo dichiara mediante il sito ufficiale della Federtennis. Una opportunità importante per lui probabilmente, quella che non ha saputo cogliere, a leggere di molti commenti sui social, proprio Sinner.

Quando quest’ultimo ha indicato la sua rinuncia ufficiale (leggi qui), la Federtennis ha potuto quindi ottenere dalla International Tennis Federation la sostituzione e lunedì 5 luglio potrà avvicendare Sinner con Musetti e completare il quartetto ai Giochi estivi.

Lo farà in modo da consentire anche di disputare i doppi e dar lustro a un movimento che sta raccogliendo tante soddisfazioni. La Coppa Davis che, quest’anno, il 25 novembre-5 dicembre, farà tappa al Pala Alpitour di Torino (sulla scia delle Nitto ATP Finals del 14-21 novembre) con due dei sei gironi (E con Italia, Usa, Colombia e D con Croazia, Ungheria e Australia) più un quarto di finale, prima di spostarsi a Madrid per semifinali e finale.

Intanto Musetti è un atleta felice. Rotta verso le Olimpiadi.

(foto@Federtennis.it)

