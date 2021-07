Tragedia sul Monte Rosa: due alpiniste trentenni morte assiderate

Valle d'Aosta - Una tragedia quella accaduta in montagna in Val d'Aosta, dove due alpiniste piemontesi trentenni sono morte assiderate questa notte sul Monte Rosa. Le due donne, in compagnia di un terzo scalatore, erano rimaste bloccate ieri, 03 luglio 2021, dal maltempo che le aveva sorprese a oltre 4mila metri di quota, sotto la vetta della Piramide Vincent.

Erano state loro a chiamare i soccorsi quando hanno realizzato di essere rimaste bloccate e in difficoltà. Un sorvolo dell'elicottero del Soccorso Alpino aveva individuato i tre ma senza la possibilità di un recupero. Così è partita dal rifugio Mantova una squadra di guide alpine a piedi che ha raggiunto i tre già ieri sera, verso le 21.

Ma le condizioni delle due donne sono apparse subito molto gravi: una delle due donne è morta poco dopo l'arrivo dei soccorritori mentre la seconda è stata trasportata al rifugio Mantova, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. Il terzo alpinista soccorso è invece stato trasportato in un ospedale svizzero.

Già nella giornata di ieri altri tre alpinisti in difficoltà erano stati recuperati dal Soccorso Alpino a 3.900 metri lungo la traversata tra il Piccolo Gran Paradiso e il Gran Paradiso. (Fonte Adnkronos)

#ValledAosta, monte Rosa: si è concluso in tarda notte l'intervento del Soccorso Alpino per la ricerca e il recupero di tre alpinisti italiani (due donne e un uomo) dispersi. Purtroppo le due donne sono decedute a causa dell'ipotermia. I dettagli qui: https://t.co/5towHf45xF pic.twitter.com/8dCm19l0aO — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) July 4, 2021

(Foto Twitter @cnsas_official)