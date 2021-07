Vanessa Ferrari a Spinazzola: “Anch’io mi sono rotta il tendine, sono sicura che tornerai presto”

Lo sa bene Vanessa. C’è passata anche lei e lo ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport. In un video diffuso nella giornata di oggi la Ferrari incoraggia Leonardo Spinazzola a non mollare.

E’ una tegola la rottura del tendine di Achille. Tantissimi sono gli atleti che in carriera ci sono passati e l’azzurra della ginnastica artistica, che pochi giorni fa in Coppa del Mondo a Doha si è qualificata per i Giochi di Tokyo, ha versato lacrime di dolore nel 2017 quando l’infortunio l’ha colpita sulla pedana di gara: “E’ stato difficile tornare – ha detto il bronzo europeo 2021 (leggi qui)– ma con il lavoro ce l’ho fatta”. Serve molta pazienza per uscire dal tunnel, ma il sorriso di Vanessa oggi, come quello di Leo in fase di saluti ai compagni a Coverciano ieri (leggi qui), sembra essere una grande forza. Durante e dopo.

E’ riuscita ad uscirne e a realizzare il suo sogno la Ferrari. Le Olimpiadi premevano nel cuore e nella mente e non ha mai mollato la campionessa mondiale del 2006. Si è presa il suo obiettivo, lo ha strappato al destino, nonostante l’infortunio. Ha curato la sua gamba, si è allenata, ha avuto costanza ed è guarita. Oggi prenderà parte alla sua quarta Olimpiade (leggi qui): “Mi sono qualificata per Tokyo finalmente”. Ha promesso di tornare presto Leo. Lo ha fatto sulla sua pagina Instagram e il giocatore della Roma ci crederà, come fa il cuore di un atleta, come ha fatto il cuore di Vanessa. Da campionessa a campione, la solidarietà è forte, come il legame delle stesse esperienze che si vivono, nella ginnastica come nel calcio: “Volevo farti un grande in bocca al lupo di pronta guarigione. Sono sicura che tornerai più forte di prima”. Ha dovuto lasciare un Europeo vincente in corsa l’azzurro, contribuendo alla qualifica dell’Italia alla semifinale con la Spagna (leggi qui). E lo ha promesso Leo ai suoi tifosi: “Torno presto, più forte di prima”. Come ha scritto sui social.

