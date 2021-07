Costa Firenze a Civitavecchia, Corrado: “Aderito al manifesto per un turismo sostenibile”

Regione Lazio – “Ho appena partecipato al Porto di Civitavecchia all’evento di presentazione di Costa Firenze, la nuova nave della flotta di Costa Crociere che approderà anche a Expo 2020 Dubai”. Lo dichiara in una nota l’assessore regionale al Turismo, Valentina Corrado.

“E’ stata l’occasione per aderire al Manifesto di Costa Crociere per un turismo di valore, – spiega l’Assessore – sostenibile nel rispetto delle comunità, un decalogo condivisibile in linea con l’impegno della Regione Lazio per la ripartenza del turismo creando un nuovo modello inclusivo, puntando sul rilancio del patrimonio dei territori, sull’occupazione, sulle economie locali e le tradizioni guardando al turismo di domani, alle nuove generazioni di viaggiatori. La nostra Regione sta investendo nell’economia del mare anche con la Programmazione 2021-27 con tutte le attività che questo settore abbraccia oltre al turismo, la portualità, la logistica, la cantieristica e la ricerca. E’ una grande opportunità per un restyling completo delle aree costiere e per il rilancio dell’intero sistema portuale, a partire da Civitavecchia, primo scalo in Italia nel traffico crocieristico”.

