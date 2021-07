Fiumicino, inaugurato al Centro Leonardo lo Sportello dell’Ente Nazionale per il Microcredito

Fiumicino – Nella sede del Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino è operativo un desk dello Sportello Unico Territoriale dell’Ente Nazionale per il Microcredito.

L’obiettivo principale dello Sportello per il Microcredito, attivato grazie all’accordo siglato tra il Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino e l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), è quello di consentire l’accesso al credito a piccoli imprenditori, o aspiranti tali, soggetti che normalmente non hanno le garanzie necessarie per ottenere prestiti dagli istituti bancari. Inoltre presso lo sportello saranno proposti prodotti microfinanziari diversificati utili all’autoimpiego di donne, disoccupati di lungo corso e neet e la nuova opportunità relativa al microcredito sociale di Roma Capitale.

L’Ente Nazionale per il Microcredito è un Ente pubblico non economico che persegue la mission di favorire l’accesso al credito per la creazione di impresa attraverso la promozione degli strumenti di microfinanza, assistenza tecnica, ricerca, formazione e la diffusione di buone pratiche. Per realizzare questa mission si avvale di una Rete di Sportelli diffusi sul territorio nazionale, di cui i due sportelli delle sedi camerali entrano a fare parte.

“L’importanza della diffusione dell’informazione sugli strumenti utili all’autoimpiego – spiega il presidente ENM, Mario Baccini – passa attraverso la capillare struttura degli sportelli unici sul territorio. La professionalità degli operatori e l’aggiornamento sulle attività microfinanziarie che possono sostenere l’apertura di nuove imprese e reimmettere nel circuito economico giovani e adulti che non avrebbero alternative è un supporto fondamentale in un momento così delicato per l’economia del nostro Paese. Sono sicuro che, attraverso il desk operativo presso Centro Leonardo, riusciremo a sostenere un’ampia fetta di utenti che possono accedere alle opportunità che l’Ente propone, considerando che sono anche attivi gli strumenti di microcredito sociale di Roma Capitale”.

“L’attivazione dello Sportello per il Microcredito è la dimostrazione concreta di come il Centro Commerciale Leonardo presti, ancora una volta, particolare cura e attenzione, alle esigenze del territorio. Lo Sportello per il Microcredito infatti, rappresenterà un punto di riferimento per l’accesso al credito a favore di piccoli imprenditori”, il commento di Gianpiero Campoli, Direttore del Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino.

