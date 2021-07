Latina, Italexit: “Per una città in decadenza l’unica alternativa è il Terzo Polo”

Latina – “In un momento storico come questo, contraddistinto dai tira e molla e dalle indecisioni del centro destra da una parte e dal solito immobilismo delle sinistre dall’altra, aleggia un’aria di delusione fra la popolazione intorno ai classici partiti. Fra poco più di tre mesi i cittadini di Latina si troveranno ad un bivio per la scelta del futuro sindaco. Quali possono essere le risposte e quale un programma che possano aiutare la città e farla ripartire? Queste sono le riflessioni che attanagliano gli elettori e proprio su questo la politica deve dare risposte concrete. Proprio sulle competenze, sulla condivisione del programma, sulla visione della città e la voglia di fare si può dar luce ad un ‘Terzo Polo’, che può diventare l’unica valida alternativa ai tradizionali schieramenti”. Così, in una nota, Italexit.

“Improvvisazione, commissariamento e immobilismo, le parole chiave di questo ultimo decennio. Fare sarà la parola chiave del nostro futuro – dichiara Alessio Pietrobon coordinatore provinciale del partito Italexit con Paragone-. Latina ormai è una città in decadenza ed ecco perché mai come in questo eccezionale momento storico Italexit, in linea con le nostre scelte regionali, ha scelto di dialogare con

quelle forze presenti sul territorio pronte a confrontarsi al di la degli steccati ideologici, su programmi attuabili e voglia di fare, per migliorare il futuro della nostra città. Il nostro obiettivo è tornare a far politica per la città e ripartire affrontando tutte le problematiche lasciate irrisolte e per dare loro una svolta. Per questo abbiamo deciso di appoggiare Fare Latina e la candidatura a sindaco di Annalisa Muzio. La nascita del Terza Polo diventa realtà”.

“Il gruppo di Latina di Italexit -continua Fabrizio Falconi coordinatore della città di Latina – si è adoperato fin dalla sua nascita al dialogo e al confronto con le varie forze civiche della città. Con l’associazione Fare Latina di Annalisa Muzio sono emersi molti punti convergenti e riscontri tangibili sulla visione e la gestione della città di Latina. Proprio da questo confronto che è nata la necessità di viaggiare uniti e dar luce al Terzo Polo.

Abbiamo messo a disposizione i nostri gruppi di lavoro per il completamento del programma e del progetto politico che vedrà tornare la città di Latina protagonista. Tutto questo dimostra che è necessario optare per Fare come Agire. E’ finito il tempo di crogiolarsi e di lamentarsi, tutto quello che vogliamo dimostrare è un primo passo per modificare quello ci sembra ormai

scontato e statico”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina