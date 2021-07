L’Italbasket alle Olimpiadi, Gallinari: “Se Coach Sacchetti mi vuole, sono pronto per Tokyo”

Assente a causa dei playoff in Nba con gli Atlanta Hawks, Danilo Gallinari lancia un messaggio a Coach Sacchetti.

Nella vigilia della partita dell’Italia maschile del basket, che poi ha conquistato l’accesso alle Olimpiadi, grazie alla vittoria del Torneo Preolimpico in Serbia (leggi qui), l’azzurro della pallacanestro ha dichiarato: “Non so come funzioneranno le cose per le convocazioni, ma se l’allenatore e la Federazione vorranno darmi l’opportunità di andare alle Olimpiadi, sarei onorato di far parte di quella squadra. Perciò l’estate può cambiare in base alle Olimpiadi, vedremo”.

Il sogno di Danilo è speciale, come lo è quello dei 384 atleti da record qualificati per l’Italia. E l’Italia Team ne conta tantissimi e pronti a prendersi la medaglia. E’ tempo di allenamenti per tanti e di preparazione particolare. Gallinari sta terminando la stagione negli Stati Uniti, dove, una volta tornato a casa Belinelli, è rimasto l’unico italiano a portare in alto i colori azzurri in Nba. Anche lui voglioso di volare a Tokyo, dopo aver mancato la qualifica a cinque cerchi per Rio 2016 nel Preolimpico di allora.

Sarebbe la sua prima Olimpiade della carriera, come è effettivamente anche per i suoi compagni di squadra. Dal 2004 il basket azzurro attendeva il sogno olimpico. Adesso è possibile e c’è chi da per vincente questa virtuosa e determinata squadra di Coach Sacchetti.

Gallinari sogna e guarda a Tokyo. Sarà convocato?

