Roma – Nella serata di ieri e fino a notte fonda, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito un servizio di controllo del territorio volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica ed episodi di “mala movida”.

Le attività si sono concentrate nei quartieri Pigneto, Esquilino e San Lorenzo.

Il bilancio delle attività è di una persona arrestata, due denunciate e un esercizio commerciale sanzionato.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante sono intervenuti all’interno di un bar in via del Pigneto, dove alcuni passanti avevano segnalato la presenza di un uomo armato di coltello e hanno trovato un 29enne romano in stato di agitazione. Fermato per un controllo, il 29enne, probabilmente sotto l’effetto di droghe, ha iniziato ad inveire con fare minaccioso contro i Carabinieri che sono riusciti a bloccarlo e perquisirlo. L’uomo aveva con sé un coltello e quindi è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

In via Ascoli Piceno, gli stessi Carabinieri hanno anche denunciato un 32enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di due grossi cacciaviti occultati nel suo zaino.

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno invece arrestato un 26enne del Senegal, senza fissa dimora e con precedenti, con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni pubblico ufficiale. Transitando in via Gioberti, i Carabinieri hanno notato l’uomo che, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi nervosamente ed hanno quindi deciso di fermarlo per controllarlo. Il 29enne, raggiunto dai Carabinieri, ha cercato di dimenarsi nel tentativo di guadagnare la fuga, strattonando violentemente uno dei militari intervenuti. Bloccato e condotto in caserma, il fermato è stato perquisito e trovato in possesso di 14 involucri in cellophane contenenti eroina e di banconote di vario taglio, ripiegate e collocate in un taschino interno del portafogli, per un totale di 760 euro, ritenute provento di attività illecita.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, in stato di forte agitazione dovuta all’astinenza da assunzione di sostanze stupefacenti, è stato condotto presso l’ospedale “San Giovanni-Addolorata” per un trattamento sanitario, prima di essere poi riportato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. Gli stessi Carabinieri hanno poi sanzionato il titolare di un esercizio commerciale in via dei Volsci per la violazione delle norme anti-alcol. Per lui è scattata la multa di 800 euro e la chiusura del locale per 3 giorni.

Nel corso dell’intera attività di controllo, i Carabinieri hanno identificato, in totale, 181 persone, eseguito verifiche su 57 veicoli e controllato 10 esercizi commerciali per cui non per tutti sono state riscontrate violazioni alle normative vigenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

