Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo i capricci del weekend, per il passaggio di due fronti sulle regioni settentrionali, l’anticiclone tornerà a rinforzare e ad impadronirsi del Mediterraneo. Lo farà ricevendo una spinta che dal Nord Africa punterà verso l’Europa nordorientale, accompagnando una risalita di correnti via via più calde nel corso dei prossimi giorni che attraverseranno anche l’Italia. Andremo quindi incontro ad una fase anticiclonica e stabile, con temperature che torneranno ad aumentare da martedì e nei giorni successivi, riproponendo probabilmente situazioni canicolari verso metà settimana su molte regioni. Andrà considerata tuttavia la presenza di un vortice di bassa pressione sulle Isole britanniche che tenterà di affondare il colpo verso gli stati sudoccidentali del Continente. Da esso si dipartiranno impulsi di instabilità destinati inizialmente all’Europa occidentale, ma da martedì anche alle Alpi occidentali e successivamente al resto del Nordovest, dove torneranno alcuni rovesci e temporali.

METEO LUNEDÌ 05 LUGLIO. Con il rinforzo dell’anticiclone al seguito dell’ultimo fronte transitato domenica sarà una giornata in gran parte stabile sull’Italia con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Farà eccezione una lieve variabilità diurna lungo l’Appennino meridionale che potrà sfociare in qualche rovescio sui rilievi campani e lucani, in graduale assorbimento in serata. Le temperature torneranno ad aumentare al Nord e sulle tirreniche centro-settentrionali, mentre perderanno alcuni gradi al Sud e sulle centrali adriatiche, per l’ingresso di refoli più freschi settentrionali al seguito dell’ultimo fronte di domenica.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: Le regioni tirreniche continuato a essere protette dall’alta pressione, sebbene si inseriscono infiltrazioni più umide sulla Toscana che porteranno un po’ di variabilità al mattino sulle zone interne. Altrove nulla da segnalare con cieli in prevalenza sereni per l’intera giornata. Temperature in lieve rialzo su Umbria e Lazio interno, massime fino a 32-34°C sulle zone interne. Venti fino a moderati da NO. Mari tendenti a mossi.

Commento del previsore Lazio

Lunedì alta pressione disturbata da infiltrazioni di aria più umida che porterà solo un po’ di variabilità nella prima parte del giorno sulla Toscana, in rapido diradamento, altrove contesto soleggiato. Nuovo rinforzo dell’alta pressione africana tra martedì e mercoledì, che darà il via a una intensa ondata di calore, con temperature che si porteranno fino a 37-39°C sulle vallate interne. Possibile smorzamento del caldo verso il fine settimana.

Fonte: 3B Meteo